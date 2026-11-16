Глави МЗС п'яти країн ЄС закликали посилити боротьбу з криптомережами для обходу санкцій РФ

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Данії, Франції та Литви у спільному листі закликали посилити боротьбу з фінансовими схемами обходу санкцій проти РФ, зокрема протидію криптомережам і контроль за виконанням обмежень, повідомив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна у соцмережі Х.

"Росії не можна дозволити використовувати криптовалюти та тіньові фінансові мережі для обходу санкцій і фінансування її війни проти України", – написав Цахкна.

За його словами, глави МЗС п'яти країн закликали закрити лазівки, які дають змогу обходити санкції, та посилити заходи проти криптомереж, що сприяють такому обходу.

"Наші санкції мають слідувати за грошима, де б і яким чином вони не переміщувалися", – додав глава МЗС Естонії.