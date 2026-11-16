Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Телеком

Глави МЗС п'яти країн ЄС закликали посилити боротьбу з криптомережами для обходу санкцій РФ

1 хв читати
Додати як джерело
Глави МЗС п'яти країн ЄС закликали посилити боротьбу з криптомережами для обходу санкцій РФ
Фото: https://x.com/Tsahkna

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Данії, Франції та Литви у спільному листі закликали посилити боротьбу з фінансовими схемами обходу санкцій проти РФ, зокрема протидію криптомережам і контроль за виконанням обмежень, повідомив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна у соцмережі Х.

"Росії не можна дозволити використовувати криптовалюти та тіньові фінансові мережі для обходу санкцій і фінансування її війни проти України", – написав Цахкна.

За його словами, глави МЗС п'яти країн закликали закрити лазівки, які дають змогу обходити санкції, та посилити заходи проти криптомереж, що сприяють такому обходу.

"Наші санкції мають слідувати за грошима, де б і яким чином вони не переміщувалися", – додав глава МЗС Естонії.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Фінансовий сектор
Редактор · Політичні новини
#санкції #естонія #єс #рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ