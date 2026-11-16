Google запускає українською безкоштовну гру про ШІ для школярів

Google Україна за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства цифрової трансформації України та національної платформи Дія.Освіта оголошує про запуск українською мовою безкоштовної інтерактивної навчальної гри AI Quests для дітей віком 11–14 років, йдеться в пресрелізі компанії в понеділок

Гра покликана пояснити підліткам принципи роботи штучного інтелекту та продемонструвати, як технології допомагають розв'язувати реальні глобальні проблеми – від прогнозування стихійних лих до медичної діагностики. Проєкт розроблено командами Google Research у співпраці зі Stanford Accelerator for Learning.

Навчання через практичний досвід

Штучний інтелект стає невід'ємною частиною повсякденного життя. Головне завдання AI Quests – навчити підлітків не лише користуватися готовими інструментами, а й критично оцінювати можливості та обмеження ШІ. AI Quests допомагає розвивати ці навички через інтерактивні пригоди, у яких учні самостійно досліджують дані, експериментують із моделями ШІ та бачать результати власних рішень.

У грі школярі потрапляють у вигаданий світ, де разом із персонажем – професоркою Скай – виконують завдання, натхненні реальними науковими дослідженнями Google. Вони збирають і аналізують дані, навчають і тестують моделі штучного інтелекту, аналізують власні помилки та коригують рішення. Завдяки цьому діти наочно бачать, як людський вибір та якість вхідних даних безпосередньо впливають на точність результатів роботи ШІ.

Наразі українською мовою доступні два квести:

Топкий Ринок – гра про прогнозування повеней. Гра демонструє, як штучний інтелект допомагає передбачати стихійні лиха та завчасно попереджати громади про небезпеку. Учні аналізують дані про опади й рівень води в річках, обирають параметр для навчання моделі та перевіряють її прогнози.

Присмеркові Дюни – гра про раннє виявлення захворювань очей. Школярі створюють модель ШІ для виявлення ознак захворювань очей. Квест натхненний дослідженнями Google Research із застосування ШІ для діагностики діабетичної ретинопатії – хвороби, що може призвести до втрати зору. Учні також досліджують, як різноманітність навчальних даних впливає на точність моделі.

Незабаром українською стане доступний третій квест – Крижані Вершини, присвячений використанню штучного інтелекту для дослідження людського мозку та нейронних зв’язків.