YouTube заблокував в Україні канали гурту Uma2rman та мультсеріалу "Маша і Ведмідь" серед 16 російських ресурсів – ЦПД

Відеохостинг YouTube заблокував на території України 16 російських каналів, які поширювали пропаганду та підтримували війну проти України, зокрема канали гурту Uma2rman та мультсеріалу "Маша і Ведмідь", повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Серед заблокованих ресурсів – канали російських виконавців Надії Бабкіної, Юлії Савічевої, Вікторії Дайнеко, Маші Вебер та гурту Uma2rman, а також іншомовні канали мультсеріалу "Маша і Ведмідь".

Крім того, обмежено доступ до каналів російського воєнкора Олександра Сладкова, Z-блогера Сергія Колясникова (Zergulio), ресурсів "Русские склейки сво", "Севастопольский корреспондент" та інших.

"Серед заблокованих – ресурси російських пропагандистів, Z-блогерів та артистів, які підтримують агресію РФ проти України", – зазначили в ЦПД.

У Центрі повідомили, що продовжують роботу з очищення інформаційного простору України від осередків російського впливу.