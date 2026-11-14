SpaceX пояснює обмеження Starshield на ТОТ технічними причинами – Зеленський

Компанія SpaceX у розмові з Міністерством оборони України заявила, що не запроваджувала обмежень у роботі Starshield і що проблема має технічний характер, однак станом на п'ятницю, українська сторона фіксує такі обмеження вже п'яту добу, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Були також розмови на рівні інституцій з компанією – Міністерство оборони розмовляло зі SpaceX. Там відповіли: "Ми нічого не обмежуємо". Уже п'яту добу є обмеження. Вони кажуть, що це якась технічна історія. Ми так не вважаємо. Питання не в тому: віримо чи не віримо. Ми так не вважаємо. Може, ще якісь будуть перевірки. Але щодня ми тестуємо по різних напрямках. Щодня є таке підтвердження. Значить це не поодинокі випадки, а масові", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

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