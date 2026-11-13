Уряд затвердив положення щодо створення українського корпусу даних для тренування мовних моделей

Кабінет міністрів України затвердив положення про створення українського корпусу даних, призначеного для тренування та тестування великих мовних моделей (LLM), зобов'язавши Міністерство цифрової трансформації забезпечити його створення протягом трьох місяців з дня набрання чинності відповідною постановою.

Згідно з постановою уряду № 1416 від 11 листопада 2026 року, органи виконавчої влади мають протягом місяця з дня надходження запиту Мінцифри або ДП "Дія" передати цьому підприємству набори знеособлених структурованих і неструктурованих даних, які можуть використовуватися для тренування та тестування великих мовних моделей.

Передача даних має здійснюватися з дотриманням законодавства про інтелектуальну власність та в межах наявних прав.

Крім того, уряд рекомендував державним органам, науковим установам, архівам, бібліотекам, закладам освіти, юридичним і фізичним особам, а також фізичним особам-підприємцям сприяти створенню українського корпусу даних із дотриманням прав наукових установ, авторів та інших правовласників.

Мінцифри разом із Міністерством освіти і науки та за участю Національної академії наук протягом шести місяців після створення корпусу мають опрацювати питання подальшого розвитку національної системи мовних ресурсів і подати уряду відповідні пропозиції.

Згідно з положенням, доступ до корпусу даних надаватиметься юридичним особам або фізичним особам-підприємцям (ФОП), які провадять діяльність, пов'язану з розробленням, тренуванням або тестуванням великих мовних моделей, звернулися до укладача корпусу для отримання доступу та зобов'язалися використовувати дані виключно для тренування і тестування таких моделей.

Водночас доступ до корпусу не надаватиметься особам, які провадять господарську діяльність на території Росії, Білорусі та/або держав, що входять до митних чи воєнних союзів із цими країнами, або перебувають під санкціями. Заборона також поширюються на ФОП, які мають громадянство держави, визнаної відповідно до закону державою-агресором або державою-окупантом, а також юридичних осіб, створених за законодавством таких держав.

Зазначається, що ДП "Дія" розглядатиме заяву на отримання доступу протягом 10 робочих днів. За умови наявності недоліків у поданому повідомленні, укладач протягом п'яти робочих днів з дня їх надходження інформує заявника про виявлені недоліки. Таким чином, заявник протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення про виявлені недоліки має право їх усунути.