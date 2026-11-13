Німецька Quantum Systems зазнала кібератаки з боку ворожих суб'єктів, наразі загрозу локалізовано

Німецька оборонна компанія Quantum Systems повідомила про виявлення наприкінці жовтня 2026 року інциденту у сфері кібербезпеки та після внутрішнього розслідування підтвердила факт активної кібератаки з боку ворожих суб'єктів.

Згідно із релізом компанії, завдяки оперативним діям ІТ-команди та служби безпеки, загрозу було локалізовано.

"Враховуючи вжиті заходи та характер інциденту, експлуатація безпілотних систем Quantum Systems не становить жодного ризику для кінцевих користувачів та операторів", – наголосили у компанії.

Серед іншого, у Quantum Systems зауважили, що повідомили про інцидент відповідні органи. Зокрема, наразі триває розслідування, що проводиться у співпраці з державними органами, а також із залученням зовнішніх і внутрішніх експертів у галузі кібербезпеки.

Окремо у компанії звернули увагу на те, що європейська оборонна промисловість вже протягом багатьох років стикається з постійними кібератаками.

"Компанії, які відіграють провідну роль у підтримці України, стають цілями саме тому, що наша діяльність має критичне значення для безпеки замовників", – додали у Quantum Systems.

Водночас компанія наголосила, що має розроблені плани реагування на такі загрози та прагне забезпечити найвищі стандарти безпеки даних і систем.

Заснована у 2015 році Quantum Systems – європейська компанія, що спеціалізується на розробці безпілотних систем. Здійснює постачання військовим, державним і комерційним клієнтам ISR-системи, автономні платформи та інтегровані місії. Компанія має понад 2 тис. співробітників у восьми країнах.

У квітні цього року повідомлялось, що Quantum Systems зазначало про створення у рамках ініціативи Build with Ukraine ще двох спільних підприємств з українськими компаніями в сфері оборони – WIY та Tencore.

Наприкінці 2025 року Quantum Systems також оголошувала про створення в Німеччині спільного підприємства з українською Frontline Robotics – Quantum Frontline Industries – з виготовлення безпілотників у рамках програми Build with Ukraine.