Застосунок "Повітряна тривога" відновив повноцінну роботу, а доступ до інформації щодо повітряних цілей можливий після авторизації через "Дію"

Застосунок "Повітряна тривога" повністю відновив роботу після несанкціонованого доступу до інтерфейсу оператора на початку листопада, водночас на вимогу Повітряних Сил ЗСУ доступ до інформації про повітряні цілі на карті можливий лише після авторизації через застосунок "Дія".

"Команда розробників Ajax Systems і Stfalcon спільно з Міністерством цифрової трансформації України провели аудит безпеки та посилили захист системи на всіх рівнях", – йдеться у повідомленні розробників у телеграм-каналі у п'ятницю.

Розробники пояснили, що відповідні нововведення дозволяють переглядати дані виключно верифікованим особам, тоді як "Дія" не передає застосунку персональних даних, а лише підтверджує, що користувач пройшов верифікацію.

Зі свого боку, "Повітряна тривога" так само не збирає і не зберігає особистої інформації, йдеться у повідомленні.

Водночас, інші функції, як відображення рівнів небезпеки, сповіщення про тривоги та нова можливість переглядати укриття на мапі, залишаються доступними без авторизації через "Дію".

Розробники наголосили, що для коректної роботи, користувачам необхідно оновити застосунок вручну або встановити повторно.

Як повідомлялось, користувачам мобільного застосунку "Повітряна тривога" ввечері 1 листопада надійшли фейкові сповіщення про неіснуючі загрози внаслідок несанкціонованого доступу до інтерфейсу оператора, а не у застосунок для кінцевих споживачів.

Тоді розробники також наголошували, що інформація щодо витоку даних, злам акаунтів чи телефонів користувачів, а також наявність вірусних файлів у застосунку, яка поширювалась, за даними розробників, в соціальних мережах, не відповідає дійсності.

Застосунок "Повітряна тривога" створена компаніями Ajax Systems і Stfalcon на волонтерських засадах та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.