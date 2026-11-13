Майже половину активів, викрадених під час хакерської атаки на Binance, вдалося заморозити

Міністерство юстиції США повідомило, що за його сприяння вдалося заморозити майже половину від загальної суми цифрових активів у розмірі $6 млрд, викрадених у результаті хакерської атаки на криптовалютну біржу Binance минулого місяця.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США раніше заявило, що за атакою на Binance, яка стала найбільшим розкраданням криптовалюти в історії, стоїть Північна Корея. КНДР заперечує свою причетність до злому.

Завдяки спільним зусиллям американських державних відомств та приватного сектору вдалося заморозити викрадені активи на суму понад $2,7 млрд, повідомило в п'ятницю Мін'юст. При цьому відомство отримало судові дозволи на конфіскацію або блокування активів на суму понад $1,2 млрд із зазначеного обсягу.

У Мін'юсті зазначають, що робота з відстеження, заморожування та вилучення викрадених цифрових активів триває. За даними відомства, хакери із угруповання TraderTraitor продовжують відмивати вкрадені кошти через різні криптовалютні сервіси та інструменти.

Згідно зі звітом Binance за 2025 рік, платформа була кастодіаном активів на суму $162,8 млрд. Після хакерської атаки користувачі вивели з рахунків у Binance близько $5 млрд.