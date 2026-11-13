Засновник MiroHost Ольшанський висловив сумнів, що збій сервісів Microsoft спричинив сплеск користувацького трафіку

Засновник MiroHost і голова Internet Invest Group Олександр Ольшанський висловив сумнів, що причиною масштабного збою сервісів Microsoft став сплеск користувацького трафіку, який спричинив перевантаження частини серверів і подальший "ефект доміно", та припустив, що більш ймовірною причиною могло бути невдале оновлення, яке призвело до відключення частини серверів та "ефекту доміно".

"Я в цю версію не дуже вірю. Думаю, що у Microsoft є достатній запас обчислювальних потужностей. Я більше вірю у версію про невдале оновлення, що призвело до відключення частини серверів, а далі вже, можливо, й стався той самий "ефект доміно", – повідомив Ольшанський у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, загалом коментувати збій Microsoft ще зарано, оскільки інцидент ще триває, тоді як повного відновлення теж немає.

Водночас Ольшанський звернув увагу, що відповідний збій значною мірою вплинув на сервіси інших провайдерів послуг, зокрема фіксувались проблеми у тих, хто користувався штучним інтелектом (ШІ), підключеним до акаунтів Microsoft.

"Тобто, якщо ви користувалися чатом ChatGPT або Anthropic і дали йому доступ до своїх документів через Microsoft-акаунт. Звичайно, це теж перестало працювати", – зазначив засновник MiroHost.

Загалом Ольшанський наголосив, що надмірна централізація будь-чого, зокрема й цифрових сервісів, є достатньо небезпечною річчю. "Тому що, з одного боку, вони стають краще, потужніше та досконаліше, однак у випадку якихось форс-мажорів втрати можуть бути досить болючими", – зазначив засновник MiroHost.

Як повідомлялось, масштабний збій у роботі програмних продуктів компанії Microsoft позбавив людей по всьому світу доступу до електронної пошти Outlook, інструментів для проведення зустрічей Teams та низки інших офісних застосунків.

Збій розпочався близько полудня у четвер на східному узбережжі США. Порушення роботи торкнулося всіх сервісів Microsoft 365, які взаємодіють з Exchange Online та поштовими сервісами: Outlook, SharePoint, Teams, 365 та Copilot AI.

Спочатку Microsoft заявила, що проблеми з підключенням відбувалися "в Америці", але з часом стало зрозуміло, що проблеми мали глобальний характер. Downdetector зафіксував пік у 130 тис повідомлень про збої в роботі Outlook.