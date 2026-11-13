Голова комітету Ради Гетманцев ініціює засідання ТСК щодо детінізації ринку азартних ігор

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ініціює засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань детінізації ринку азартних ігор.

"Ініціюю засідання ТСК з проблем детінізації ігорного ринку", - написав Гетманцев у телеграм-каналі в п’ятницю.

За його словами, Державна система онлайн-моніторингу азартної гри (ДСОМ) має забезпечувати персоніфікований облік гравців, всіх їхніх ставок, виграшів та подій гри, а також повний доступ податкових органів до цих даних.

На його думку, запуск системи без відповідного функціоналу не матиме сенсу.

Як повідомлялось у серпні, Державне агентство з контролю грального та лотерельного бізнесу PlayCity підписало контракт з переможцем відкритого тендеру у системі "Прозорро" - українською ІТ-компанію ТОВ "Комп’ютерні інформаційні технології (Kitsoft), яка виконає реалізацію другої черги ДСОМ за 43,2 млн грн з урахуванням ПДВ (пропозиція без ПДВ - 35,9 млн грн).

Тоді зазначалось, що до ДСОМ інтегрувалися 28 із 31 ліцензованих організаторів азартних ігор.

Влітку Міністерство цифрової трансформації розцінювало публічні коментарі Гетманцева з різкою критикою міністерства та регулятора грального ринку PlayCity як конфлікт інтересів і політичний тиск на реформу сфери азартних ігор і лотерей, яку відомство розпочало рік тому.

Тоді у заяві Мінцифри виокремило низку тез, які назвало маніпулятивними. До них віднесені твердження про те, що ексочільник міністерства Михайло Федоров нібито відповідав за координацію КРАІЛ і запуск державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) ще з 2022 року, що конкурс на ліцензії для операторів державних лотерей пройшов із порушеннями, а PlayCity саботує блокування нелегальних сайтів і накладання штрафів за незаконну рекламу азартних ігор.

У той час тоді ще т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борняков подав позов до Гетманцева щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, інтереси Борнякова мала представляти юридична компанія "Міллер" та адвокат Масі Найєм.

У свою чергу Гетманцев привітав рішення тоді ще очільника Мінцифри звернутися із захистом до суду, оскільки судовий процес, на думку депутата, дасть змогу публічно встановити реальний стан справи.

Крім того, голова комітету також хотів залучити до судового спору Федорова та вже екскерівника PlayCity Олександра Новікова.

Гетманцев зауважував, що підніме у суді питання запуску ДСОМ, конкурсу на видачу ліцензій на ринку лотерей, боротьби з лудоманією та теми санкцій для операторів азартних ігор, які здійснюють незаконну рекламу.