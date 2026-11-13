Масштабний збій у роботі Microsoft порушив роботу підприємств, шкіл та урядових установ по всьому світу – ЗМІ

Масштабний збій у роботі програмних продуктів компанії Microsoft позбавив людей по всьому світу доступу до електронної пошти Outlook, інструментів для проведення зустрічей Teams та низки інших офісних застосунків, повідомляє CNN в п'ятницю.

"У США працівники деяких компаній, втомившись від ситуації, у четвер пішли додому раніше. В Австралії підприємства не могли друкувати рахунки-фактури, а деякі школи не змогли провести онлайн-заняття у п'ятницю. Швидкого вирішення проблеми не було. Станом на 3:30 ранку за Гринвічем (5:50 за Києвом – ІФ-У) у п'ятницю збій все ще мав широкий масштаб і зачепив мільйони людей", – пише видання.

У повідомленні о 3:59 ранку за Києвом компанія повідомила в X та на своїй сторінці: "Ми бачимо позитивні результати наших зусиль щодо перезапуску ураженої інфраструктури та відновлення доступності серверів у окремих сегментах". Однак вже о 5:13 ранку компанія повідомила, що заходи з покращення працездатності "не дають очікуваного результату". "Ми визначаємо альтернативні напрямки роботи, які можна застосувати для збільшення пропускної здатності в умовах тривалого дисбалансу в управлінні трафіком", – додала компанія.

Повідомляється, що збій розпочався близько полудня у четвер на східному узбережжі США. Порушення роботи торкнулося всіх сервісів Microsoft 365, які взаємодіють з Exchange Online та поштовими сервісами: Outlook, SharePoint, Teams, 365 та Copilot AI. Спочатку Microsoft заявила, що проблеми з підключенням відбувалися "в Америці", але з часом стало зрозуміло, що проблеми мали глобальний характер. Downdetector зафіксував пік у 130 тис повідомлень про збої в роботі Outlook.