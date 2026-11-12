"Укрпошта" та LIKI.UA підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту "Укрпошта.Аптека"

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" спільно з платформою LIKI.UA у межах розвитку проєкту "Укрпошта.Аптека" підписали меморандум про співпрацю, який передбачає розширення каналів онлайн-замовлень і залучення клієнтів.

Згідно з повідомленням генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у телеграм-каналі, відтепер близько 13 тис. товарів "Укрпошта.Аптека" доступні на платформі LIKI.UA.

На сайті "Укрпошти" наголошується, що меморандум підписав гендиректор національного поштового оператора спільно із засновником аптечного маркетплейсу LIKI.UA Юрієм Чертковим.

Зазначається, що компанії об'єднали можливості наших платформ, що дозволить здійснити замовлення товарів на платформі з доставкою до більш ніж 26 тис. населених пунктів України.

"Звісно, там, де немає аптек або вони є, але в них немає всіх необхідних ліків, ну або ціни високі, така можливість є особливо важливою", – зауважив гендиректор "Укрпошти".

"Ми лише на початку великого шляху. Попереду ще багато роботи, але вже зараз розуміємо масштаб того, що можемо зробити разом", – зауважив Чертков у соціальній мережі Facebook.

Як повідомлялось, "Укрпошта" у третьому кварталі 2026 року отримав 78,15 млн грн чистого збитку, що на 48,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як планувалося зменшити збиток до 42,87 млн грн.

Компанія у липні-вересні збільшила виручку на 14,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року до 3 млрд 451,9 млн грн, водночас відповідний показник на 3,5% менше плану, який передбачав 3 млрд 578,2 млн грн.