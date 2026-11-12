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OpenAI провела інвестраунд на $15 млрд, отримавши оцінку в $1,25 трлн

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Американська компанія OpenAI, гігант у сфері ШІ, провела інвестраунд на $15 млрд, під час якого отримала оцінку в $1,25 трлн, повідомляє CNBC із посиланням на джерела.

Раніше видання писало, що OpenAI розраховує залучити фінансування на суму до $30 млрд у межах цього інвестраунду за оцінки всієї компанії в $1,4 трлн.

Цей інвестраунд позиціонувався як проміжний етап перед очікуваним у 2027 році IPO.

Цього тижня стало відомо, що OpenAI збільшила виручку в третьому кварталі приблизно на 50% порівняно з другим – до $10 млрд, але й далі фіксувала значні операційні збитки. Скоригований операційний збиток компанії зріс до $10,9 млрд порівняно з $10,1 млрд у попередньому кварталі, причому цей показник не враховує витрат на виплату винагород співробітникам у вигляді акцій, які становили $2,6 млрд.

Кількість платних користувачів ChatGPT зросла приблизно до 100 млн, що становить 8,5% від загальної кількості щотижнево активних користувачів, повідомила компанія інвесторам.

Попередній інвестраунд OpenAI відбувся в березні. Його обсяг становив рекордні $122 млрд, загальна оцінка компанії – $852 млрд.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Економіка
Перекладач · Переклад і редагування новин
#інвестраунд #сша #openai
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