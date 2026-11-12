НБУ розширив перелік валютних операцій "Укрпошти" за рахунок еквайрингу

Національний банк України (НБУ) розширив перелік дозволених АТ "Укрпошта" валютних операцій, додавши до нього операції під час надання послуг з еквайрингу платіжних інструментів, повідомив регулятор у четвер.

Комітет Нацбанку з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив відповідне рішення 10 листопада.

Нова ліцензія охоплює валютні операції під час переказу коштів без відкриття рахунку та здійснення еквайрингу платіжних інструментів, тоді як попередню ліцензію, яка дозволяла лише переказ коштів без відкриття рахунку, регулятор одночасно відкликав.

Як повідомлялося, "Укрпошта" у третьому кварталі 2026 року скоротила чистий збиток на 48,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 78,15 млн грн, тоді як її виручка зросла на 14,4% – до 3,45 млрд грн. EBITDA компанії становила 205,17 млн грн проти 100,3 млн грн роком раніше.

Станом на кінець третього кварталу "Укрпошта" мала 7,1 тис. об'єктів обслуговування користувачів, із них 1,9 тис. пересувних відділень.