БЕБ розслідує діяльність анонімних телеграм-каналів щодо ухилення від податків через ФОПи

Бюро економічної безпеки (БЕБ) здійснює досудові розслідування щодо роботи анонімних телеграм-каналів, власники яких використовують мережі фізичних осіб-підприємців (ФОП) для ухилення від сплати податків з рекламних доходів.

Як повідомив заступник голови БЕБ Павло Будзиган на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради у четвер, детективи на основі ризик-орієнтованого підходу та матеріалів комісії вже встановили коло причетних осіб і зафіксували конкретний рух фінансових потоків. Зокрема, відомство взаємодіє з платіжними системами, досліджує банківські рахунки, відстежує розрахунки через криптогаманці, а також залучає контролюючо-перевірочну роботу для підтвердження фактів податкових порушень.

У бюро зазначили, що фіксують спроби фігурантів закривати ФОПи або переоформлювати їх на підставних осіб одразу після початку активних слідчих дій.

Своєю чергою, голова ТСК Ярослав Железняк під час засідання представив результати моніторингу низки непублічних телеграм-каналів із багатомільйонними оборотами. За даними комісії, прибутки від реклами (вартість якої сягає від 60 тис. грн до $1,8 тис. і вище за пост) власники дроблять між ФОПами другої та третьої груп, оформленими на родичів (дружин, матерів, братів) чи наближених осіб, і регулярно змінюють їх при наближенні до податкових лімітів.

Окрім використання крипторозрахунків для приховування реальних обсягів доходів, у ТСК також звернули увагу на те, що анонімні канали систематично рекламують нелегальні (незареєстровані) в Україні онлайн-казино та розміщують вакансії для "кол-центрів". Зібрані матеріали комісія передала правоохоронним органам і податковій службі.

Представник БЕБ також додав, що бюро досліджує весь обсяг фінансових операцій, що були здійснені, враховуючи можливі політичні кореляції.