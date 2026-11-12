Виробництво людиноподібних роботів у США сягне 1,5 млн до 2035 року

Виробництво людиноподібних роботів у США сягне 300-400 тис. на рік до 2030 року, а потім зросте приблизно до 1,5 млн на рік до 2035 року, вважають аналітики JPMorgan Chase.

Такі роботи дедалі активніше застосовуються в промисловості, логістиці та складській сфері на тлі браку робочої сили та збільшення навантаження, пише Reuters із посиланням на звіт банку.

Водночас галузь стикається з такими проблемами, як складнощі в отриманні даних для навчання штучного інтелекту, що керує роботами, дефіцит обчислювальних потужностей та нестача виробничих потужностей.

Імпорт дешевших роботів та промислового обладнання може бути розцінений адміністрацією президента США Дональда Трампа як ризик для національної безпеки, що призведе до введення мит та інших заходів, спрямованих на збільшення внутрішнього виробництва, пишуть аналітики.

Ключовими виробниками людиноподібних роботів у США є, на думку JPMorgan, компанії Optimus (входить до складу Tesla), Digit (частина Agility Robotics), Atlas (належить Boston Dynamics), а також Figure Robots і Apollo.

Перспективною є й сфера виробництва компонентів для людиноподібних роботів – таких як двигуни, приводні елементи та системи "зору" для роботів. Ринок таких компонентів сягне $30 млрд до 2035 року, вважають експерти банку. Серед важливих постачальників таких компонентів вони зазначили компанії Timken, Robotis, Leader Drive, Orbbec та Cognex.