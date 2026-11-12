Українські розробники створили протиуламкові балістичні панелі у формі штори "Bronel" для захисту приміщень зі склінням

Вітчизняні фахівці розробили інноваційні протиуламкові балістичні панелі "Bronel" у формі штори, які встановлюються на стандартний карниз перед вікнами чи скляними дверима для захисту від вторинних уламків без втрати естетики простору.

Як повідомили розробники агентству "Інтерфакс-Україна", аналогів подібним виробам на ринку наразі немає.

Система є бронепанеллю у чохлі з негорючої тканини і розрахована на застосування у приміщеннях зі склінням (квартирах, офісах, лікарнях, держустановах та закладах HoReCa -готелях, ресторанах та кав'ярнях), де технічно неможливо змонтувати зовнішні захисні ролети.

За даними розробників, виріб пройшов балістичні випробування за стандартом НАТО STANAG 2920 (в Національному університеті оборони України) та отримав відповідні сертифікати Міноборони. Конструкція здатна зупиняти уламки скла, бетону та металу на швидкості до 479 м/с.

"Сучасна архітектура більше не може ігнорувати реалії безпеки, але водночас вона не повинна втрачати своєї естетики чи перетворюватися на фортифікаційну споруду. Створюючи "Bronel", ми прагнули запропонувати ринку принципово новий клас рішень, що поєднують захисні технології воєнного рівня з витонченим дизайном житлових і комерційних просторів", – зазначив у ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" керівник напряму розвитку бізнесу проєкту "Bronel" Артем Гензель.

За його словами, балістична межа виробу за результатами випробувань у Національному університеті оборони України становить 479,67 м/с.

"Ми не створюємо ілюзій заміни повноцінних укриттів, але даємо можливість зберегти простір і життя у вразливий момент", – додав Гензель.

Проєкт "Bronel" було започатковано 1 жовтня 2026 року представниками оборонного сектору, волонтерами та фахівцями будівельної галузі для захисту житлових і робочих просторів від руйнувань уламками під час обстрілів. Офіційна презентація системи відбулася 5 листопада 2026 року на Українському інвестиційно-будівельному конгресі (UIBC 2026).