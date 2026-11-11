"Хуавей Україна" залучила 152 студентів із 18 університетів до інженерного конкурсу

Компанія "Хуавей Україна" провела фінал всеукраїнського інженерного конкурсу Student Tech Challenge 2026, у якому взяли участь 152 студенти з 18 закладів вищої освіти, об'єднані у 42 команди, повідомила пресслужба компанії.

Фінальна церемонія конкурсу, який проводиться третій рік поспіль за підтримки Міністерства освіти і науки України, відбулася 6 листопада в Києві. У заході взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунь, народний депутат України Олександр Федієнко, керівники університетів та представники технологічної галузі.

За інформацією компанії, протягом місяця учасники працювали над практичними інженерними завданнями у трьох напрямах: Radio Access Network Planning (планування та оптимізація мобільних радіомереж), Datacom Engineering (проєктування мереж передавання даних) та Digital Energy (енергоефективність і надійне енергозабезпечення).

Зокрема, студенти розробляли рішення для покращення мобільного покриття, створення відмовостійких телекомунікаційних мереж та проєктування енергетичних систем із використанням сонячної генерації та накопичувачів енергії.

До фінального етапу конкурсу пройшли 23 команди з 12 міст України. Протягом 4-5 листопада фіналісти представляли та захищали свої проєкти англійською мовою перед незалежним професійним журі.

Переможцями у напрямі Datacom Engineering стала команда Sinners of the networks Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У категорії Radio Access Network Planning перемогла команда Spectrum Національного технічного університету України "КПІ імені Ігоря Сікорського", а в напрямі Digital Energy - команда Renew Able Національного університету "Запорізька політехніка".

Генеральний директор "Хуавей Україна" Ма Мінцзе під час церемонії наголосив на важливості підготовки інженерних кадрів для підтримки та відновлення критичної інфраструктури України.

"Із лютого 2022 року "Хуавей Україна" продовжує працювати разом з операторами та партнерами, допомагаючи підтримувати й відновлювати зв’язок та підвищувати стійкість мереж. Для родин, бізнесу та життєво важливих служб працездатний зв’язок забезпечує можливість жити й працювати за надзвичайно складних обставин. Ми знаємо, як багато залежить від інженерів, які забезпечують роботу цих систем, тому продовжуємо інвестувати в таланти навіть в такі складні часи", - зазначив він.

За словами керівника компанії, Student Tech Challenge орієнтований на формування практичних професійних навичок студентів, необхідних для роботи в телекомунікаційній та енергетичній галузях.

"Ми організовуємо Student Tech Challenge, щоб допомогти студентам перетворювати академічні знання на рішення, які працюють на практиці. Залучаючи до освіти реальні інженерні завдання, ми прагнемо розвивати професійний потенціал в Україні, необхідний для її відновлення та довгострокового розвитку", - наголосив Ма Мінцзе.

Важливість співпраці університетів із технологічними компаніями відзначили також представники закладів вищої освіти.

Зокрема, ректор КПІ імені Ігоря Сікорського Анатолій Мельниченко наголосив на необхідності розвитку компетенцій студентів у сфері телекомунікацій, стійких мереж та цифрової енергетики.

Ректор Національного університету "Запорізька політехніка" Віктор Грешта звернув увагу на значення практичної підготовки фахівців, особливо для підприємств і критичної інфраструктури прифронтових регіонів.

"Студенти мають навчатися на тих технологіях, з якими вони працюватимуть після закінчення університету", - зазначив він.

Переможці Student Tech Challenge 2026 отримали призи від "Хуавей Україна", а також можливість пройти стажування в компанії з перспективою подальшого працевлаштування.

Як повідомили в компанії, освітні ініціативи "Хуавей Україна" також передбачають співпрацю з українськими університетами, забезпечення інтернет-зв'язку в укриттях закладів освіти, організацію оплачуваних стажувань та програм професійного розвитку молодих фахівців.

"Хуавей Україна" є українським представництвом міжнародної технологічної компанії Huawei, яка спеціалізується на розробленні та постачанні телекомунікаційного обладнання, мережевих рішень, цифрових технологій і систем енергозабезпечення. Компанія співпрацює з українськими операторами зв'язку, підприємствами та закладами освіти.

Детальніше про конкурс - на офіційному сайті Student Tech Challenge.