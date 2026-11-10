"Укрпошта" оголосила тендер на 325,5 млн грн на закупівлю ПЗ для банківської установи

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" оголосив тендер на закупівлю програмного забезпечення (ПЗ) для фінансової та банківської компанії, невиключних ліцензій на його використання, а також послуг із трансформації, оновлення, підтримки, супроводу та розвитку ПЗ з очікуваною вартістю 325,5 млн грн без ПДВ.

Згідно з даними системи Zakupivli.Pro, кінцевий термін подання пропозицій – 22 листопада.

Завершити впровадження програмного забезпечення та надання відповідних послуг планується до 31 грудня 2031 року.

Тендерна документація передбачає постачання програмного забезпечення в базовій комплектації, ядра системи та ліцензії користувачів для фінансової компанії.

Зокрема, закупівля охоплює 2,5 тис. людино-годин на проведення передпроєктного дослідження, 30 тис. людино-годин на перший етап впровадження компонентів ПЗ для фінансової компанії та 5 тис. людино-годин на другий етап, який передбачає трансформацію системи у банківську установу.

Ще 5 тис. людино-годин відведено на доопрацювання програмного забезпечення за окремими заявками "Укрпошти".

Крім того, закупівля охоплює 16 послуг із технічної підтримки, супроводу, оновлення та розвитку програмного забезпечення, зокрема його адаптацію до вимог Національного банку України (НБУ).

"Укрпошта" тривалий час просуває ідею щодо створення поштового банку, проти якої виступає Національний банк України.

У третьому кварталі 2026 року поштовий оператор отримав 78,15 млн грн чистого збитку, що на 48,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як планувалося зменшити збиток до 42,87 млн грн.

Водночас у ІІІ кварталі компанія збільшила виручку на 14,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року до 3 млрд 451,9 млн грн, водночас відповідний показник на 3,5% менше плану, який передбачав 3 млрд 578,2 млн грн.

АТ "Укрпошта" – національний оператор поштового зв'язку України, що входить до сфери управління Міністерства інфраструктури. З 1947 року входить до Всесвітнього поштового союзу.