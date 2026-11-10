Кількість державних сайтів із високим рівнем базової доступності зросла до 34 у 2026р, базовим вимогам доступності відповідають 59 зі 100 держсайтів

Кількість державних сайтів в Україні, які відповідають високому рівню базової доступності, у 2026 році зросла до 34 проти 29 у 2025 році, тоді як на початку дослідження у 2021 році фіксувався лише один доступний сайт зі 100, повідомив національний експерт з цифрової доступності ПРООН в Україні Дмитро Попов.

"Ми проводимо моніторинг вже шість років поспіль, починаючи з 2021 року, кожен рік. І мета цього моніторингу, по-перше, перевірити 100 сайтів, для того, щоб зрозуміти, яка в нас загалом ситуація з доступністю, і, друге, що дуже важливо, це відстежити динаміку, щоб зрозуміти, чи доступність покращується, чи погіршується, які у нас з'являються нові проблеми, які у нас вирішуються старі проблеми", – повідомив Попов під час Форуму цифрової доступності, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За результатами моніторингу, 59 зі 100 державних сайтів відповідають базовим вимогам доступності та мають високий або достатній рівень. За рік їхня частка зросла ще на 7%.

Моніторинг також зафіксував скорочення кількості недоступних сайтів із середнім рівнем доступності – з 39 до 35, а з низьким – до шести.

Окремо Попов зазначив, що за результатами цьогорічної перевірки 24 ресурси отримали максимальні 10 балів за всіма критеріями. Йдеться не лише про сайти органів центральної влади, а й про державні цифрові сервіси, зокрема, "Дія", "Дія.Освіта", Пенсійний фонд, а також сайти обласних державних адміністрацій.

За даними моніторингу, найбільший прогрес у межах дослідження показали Київська, Херсонська та Хмельницька ОДА.

За словами експерта, базове оцінювання доступності сайтів передбачає перевірку за 10 основними критеріями. Зокрема, фахівці оцінюють контрастність тексту, наявність альтернативних текстів для зображень, які дають змогу людям із порушеннями зору розуміти їхній зміст, коректність текстових назв посилань, кнопок і полів для введення даних, а також правильність визначення мови вебсторінки.

"Дуже важливо зазначити, що навіть відповідність цим 10 складовим не означає повну відповідність", – зауважив Попов.

У дослідженні наводяться дані, що механізм для швидкого переходу до основного вмісту сторінки функціонує у 46 сайтах зі 100 тоді як на 54 сайтах виявлено проблеми. Крім того, на 42 сайтах виявлено помилки із візуальним позначенням елемента, який має клавіатурний фокус, а помилку color-contrast виявлено на 38 сайтах.

Крім базового моніторингу, цього року було проведено поглиблену перевірку п'яти сайтів за 50 критеріями міжнародних Настанов із доступності вебвмісту (WCAG). За результатами оцінювання, чотири з п'яти ресурсів мають достатній рівень доступності.

У свою чергу міністерка цифрової трансформації України Оксана Ферчук під час форуму наголосила на важливості забезпечення можливості для кожного українця отримувати державні послуги онлайн.

За даними Мінцифри, наразі застосунком "Дія" користуються понад 24 млн українців, тоді як щодня 1,2 млн людей звертаються до цифрових державних сервісів, генеруючи мільйони взаємодій із державою.

У відомстві також повідомили, що ц застосунку "Дія" для iOS та Android впровадили понад 800 покращень для користувачів програм зчитування з екрана (скринрідерів), а також удосконалили контрастність інтерфейсу.

Ферчук зазначила, що одним із наступних кроків має стати ухвалення закону про цифрову доступність, який встановить єдині правила для всіх.

Серед напрямків роботи, міністерка визначила обговорення і прийняття Верховною Ради України відповідного закону, формування підтримки зі сторони організацій і центру експертизи кожної установи, створення планування, бюджетування, а також проведення тестувань.