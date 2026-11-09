"Нова пошта" за 9 міс.-2026 збільшила дохід на 32,5%, тоді як вартість відновлення пошкодженого майна перевищила 2,1 млрд грн

Компанія "Нова пошта" з групи NOVA за січень-вересень 2026 року збільшила виручку на 32,5% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 50,3 млрд грн, тоді як оціночна вартість відновлення майна, що було пошкоджено через ворожі атаки або внаслідок бойових дій від початку повномасштабного вторгнення перевищила 2,1 млрд грн.

Згідно із релізом "Нової пошти", за дев'ять місяців цього року загальний обсяг доставлених посилок і вантажів становив 379 млн, з яких 25 млн – міжнародні.

Зазначається, що загальна кількість опрацьованих відправлень зросла на 9,1%, порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

У "Новій пошті" навели дані, що загальна кількість точок сервісу в Україні становила 57 тис., зокрема, за січень-вересень поточного року відкрито 1,9 тис. нових відділень і пунктів приймання-видачі, також встановлено 5,7 тис. поштоматів, тоді як станом на кінець вересня мережа налічувала 17,3 тис. відділень і пунктів видачі та 39,7 тис. поштоматів.

Зазначається, що з січня по вересень 2026 року капітальні інвестиції групи NOVA становили 2,9 млрд грн, з них 1,2 млрд грн спрямовано на розширення та підтримку логістичних потужностей, 680 млн грн – на розвиток мережі відділень і поштоматів, а 531 млн грн – на оновлення транспортного парку та БДФ-контейнерів.

Серед іншого, за січень-вересень 2026 року Nova Post розширила географію присутності, вийшовши на ринки США та Канади, тоді як кількість власних точок сервісу компанії в Європі станом на кінець вересня цього року складала 1,2 тис., зокрема, найбільші мережі працюють у Молдові – 754 точка, Польщі – 239 та Чехії – 51.

У релізі уточнюється, що за дев'ять місяців цього року компанії групи NOVA перерахували до бюджету України більш ніж 15 млрд грн податків і зборів, що на 27% більше за аналогічний період 2025 року.

У жовтні цього року співзасновник компанії Володимир Поперешнюк під час заходу "Бізнес і нові виклики. Діалоги з NV" зазначав, що "Нова пошта" оцінює збитки від російських атак від початку повномасштабного вторгнення приблизно у 3 млрд грн, включно з втратами терміналів на окупованих територіях.

Тоді уточнювалось, що "Нова пошта" перебудовує логістику, зменшує кількість посилок у кожному терміналі й пришвидшує доставку відправлень клієнтам.

У проміжному скороченому фінансовому звіті "Нової пошти" зазначалось, що компанія за січень-вересень 2026 року збільшила чистий прибуток в 1,7 рази порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 2 млрд 628,6 млн грн.

В той же час після ескалації російських обстрілів у третьому кварталі цього року "Нова пошта" зафіксувала чистий збиток у розмірі 80,27 млн грн проти 348,45 млн грн прибутку за аналогічний період минулого року.

За дев'ять місяців 2026 року "Нова пошта" також перевезла понад 37 тис. тонн гуманітарних вантажів, а всього за цей період спрямувала на соціальні та благодійні ініціативи майже 1,3 млрд грн, з них 28,12 млн грн на допомогу військовим і забезпечення роботи програми "Гуманітарна "Нова пошта", ще 469,31 млн грн – на виплати мобілізованим співробітникам.

Середня кількість співробітників "Нової пошти" за січень-вересень 2026 року становила 29,3 тис. осіб тоді як у 2025 році цей показник складав 27,6 тис. працівників, кількість працівників на кінець вересня цього року – 35,2 тис. проти 32 тис. торік.