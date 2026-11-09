"Київстар" прагне стати провідним гравцем у сфері ШІ в Україні – СЕО

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" прагне стати провідним гравцем у сфері штучного інтелекту (ШІ) в Україні як з погляду обслуговування клієнтів, так і з погляду інфраструктури, повідомив СЕО та президент компанії Олександр Комаров.

"У нас є своє бачення. І це бачення полягає в тому, щоб стати провідним гравцем у сфері штучного інтелекту в Україні – як з погляду обслуговування клієнтів, так і з погляду інфраструктури. І я вважаю, що зараз саме той час, щоб почати", – заявив Комаров під час презентації діяльності "Київстару" за ІІІ квартал цього року, що транслювалась на YouTube.

За його словами, відповідний розвиток базується на трьох ключових елементах, одним з яких є створення великої мовної моделі, яку "Київстар" розробляє у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.

"Ми отримали доступ до перших українських наборів даних. Отже, процес триває", – сказав CEO.

За його словами, компанія готова застосовувати власний досвід та компетенції разом із центрами обробки даних для суверенної інфраструктури ШІ, яка має бути наближена до українських користувачів.

"І третій, дуже важливий елемент – це зміцнення наших позицій на ринку сучасних хмарних технологій, що стало можливим завдяки придбанню компанії GigaCloud", – додав Комаров.

Щодо впливу війни, він наголосив, що "Київстар" вирішив не чекати на її завершення, а розвиватися. СEO заперечив думку, що створення інфраструктури для ШІ в Україні за нинішніх умов є недоцільним, зазначивши, що її можна захистити, а ризики – мінімізувати шляхом залучення інвестицій, зокрема іноземних.

"І я вважаю, що починати треба вже зараз, не чекаючи завершення війни, оскільки це важливий чинник суверенітету, який має бути врахований у рішеннях, що приймаються в Україні", – аргументував свою позицію СЕО "Київстару".

Як повідомлялось, в червні цього року "Київстар" спільно з телекомхолдингом VEON, який є найбільшим акціонером мобільного оператора, а також Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України на Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську підписали меморандум про взаєморозуміння щодо наміру створити в Україні AI Data Center – суверенний дата-центр штучного інтелекту.

"Київстар" у третьому кварталі 2026 року збільшив прибуток EBITDA на 18,7% – до 8,4 млрд грн, тоді як виручка зросла на 26,5% – до 15,6 млрд грн. Чистий прибуток склав $99 млн, проти чистого збитку $89 млн в третьому кварталі 2025 року.