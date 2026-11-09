"Київстар" працює над побудовою екосистеми сучасної мобільності на базі Uklon – СЕО

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" та придбаний ним навесні 2025 року онлайн-сервіс таксі Uklon в умовах певної стагнації кількості поїздок шукають нові напрями зростання та працюють над побудовою екосистеми сучасної мобільності, повідомив СЕО та президент компанії Олександр Комаров.

"Ми намагаємося побудувати своєрідну екосистему сучасної мобільності на базі бізнесу Uklon", – наголосив Комаров під час презентації діяльності "Київстару" за ІІІ квартал цього року, що транслювалась на YouTube.

За його словами, компанія бачить значні можливості для подальшого зростання бізнесу доставки Uklon, а також працює над розширенням міжміських перевезень і розвиває маркетплейс у сфері доставки, зокрема для категорій товарів, у яких доставка є невід'ємною складовою ланцюжка створення цінності.

Комаров пояснив, що основний напрям діяльності Uklon – сервіс замовлення поїздок – досяг певного рівня зрілості завдяки лідируючій частці компанії на ринку та впливу поточної ситуації.

"Зовнішні обставини чинять певний тиск на мобільність населення. Цей тиск призводить до двох наслідків: по-перше, спостерігається певна стагнація кількості поїздок, оскільки мобільність обмежена факторами, пов'язаними з війною, водночас прискорюється зростання середнього чека", – зазначив СЕО "Київстар".

Згідно зі звітністю, кількість поїздок у третьому кварталі цього року порівняно із третім кварталом минулого зросла всього на 1,5% – до 42,8 млн, тоді як виручка – на 45,8%, до 1 млрд 497 млн, а EBITDA – на 20,4%, до 455 млн грн. В той же час кількість доставок збільшилася на 26,9% – до 1,5 млн, кількість цифрових клієнтів – на 6%, до 5,4 млн

Комаров додав, вихід на ринок автобусних перевезень для Uklon передбачає іншу бізнес-модель з повною комерційною відповідальністю за весь ланцюжок створення цінності – від продажу квитків до безпосереднього надання послуг перевезення.

Як повідомлялося, серед сервісів Uklon, які доступні користувачам: райдхейлінг, доставка Uklon Delivery, рекламна платформа Uklon Ads, а також маркетплейс Uklon Store і сервіс купівлі автобусних квитків Uklon Travel.

У вересні компанія повідомила про вихід на ринки Дрогобича, Мукачева, Олександрії та Умані, розширивши географію своє присутності до 31 міста в Україні, включно з наданням послуг замовлення авто на території туристичного комплексу "Буковель".

На початку серпня також зазначалось, що Uklon розпочав підключення водіїв до свого сервісу у п'яти нових містах Узбекистану, серед яких Фергана, Маргілан, Коканд, Наманган та Андижан, розширюючи таким чином присутність за межі Ташкента.