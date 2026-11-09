"Київстар" планує об'єднати власний хмарний бізнес із GigaCloud в одну вертикаль – СЕО

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" планує поступово об'єднати власний хмарний бізнес із придбаним провайдером хмарної інфраструктури GigaCloud в одну бізнес-вертикаль, повідомив СЕО та президент компанії Олександр Комаров.

"Це частина нашого плану. Ми вбачаємо значний синергетичний потенціал у взаємодії між нашим поточним хмарним бізнесом і GigaCloud", – наголосив Комаров під час презентації діяльності "Київстару" за ІІІ квартал цього року, що транслювалась на YouTube.

За словами Комарова, синергія є у клієнтській базі у сегменті B2B, пропозиціях у сфері хмарної інфраструктури як послуги та рішеннях на основі штучного інтелекту (ШІ).

CEO "Київстар" додав, що команда GigaCloud також буде залучена до розробки національної суверенної інфраструктури ШІ та сервісів на її основі, бо має експертизу у сфері хмарної інженерії та власні можливості для досліджень і розробок (R&D).

Водночас, за його словами, GigaCloud наразі залишиться окремим самостійним сегментом, а "Київстар" опрацьовуватиме формат його відображення у фінансовій звітності. Комаров зазначив, що GigaCloud є прибутковим бізнесом, який у 2025 році приніс близько $14 млн виручки та $4,7 млн EBITDA, а у 2026 році ще покращив результати, однак поки що їх не оприлюднено.

Комаров нагадав, що основна стратегія компанії полягає в мультихмарному підході (multi-cloud), який базується на двох ключових елементах: співпраці та партнерстві з великими хмарними провайдерами, а також розробці власних хмарних сервісів на базі власної інфраструктури. Так "Київстар" є одним із найбільших партнерів Microsoft в Україні, тоді як власну хмару компанія запустила влітку 2025 року та продовжує її розвивати.

Як повідомлялось, наприкінці жовтня "Київстар" оголосив про придбання одного з провідних провайдерів хмарної інфраструктури в Україні GigaCloud майже за 2,28 млрд грн (майже $50 млн) з метою розширити можливості у сфері хмарних рішень для бізнесу.

GigaCloud заснована у 2016 році, станом на зараз обслуговує понад 1,8 тис. корпоративних клієнтів. Компанія спеціалізується на наданні відповідних сервісів бізнесу. Серед клієнтів компанії – агрохолдинг Kernel, "Нафтогаз" та інші.

"Київстар" у третьому кварталі 2026 року збільшив прибуток EBITDA на 18,7% – до 8,4 млрд грн, тоді як виручка зросла на 26,5% – до 15,6 млрд грн. Чистий прибуток склав $99 млн проти чистого збитку $89 млн в третьому кварталі 2025 року.