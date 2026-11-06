ЄК заявила про ймовірне порушення компанією TikTok європейського закону про цифрові послуги

Єврокомісія (ЄК) оголосила в п'ятницю, що дійшла попереднього висновку щодо порушення компанією TikTok закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA) через так званий ефект кролячої нори, що виникає в роботі системи рекомендацій відеохостингу.

"Щоразу, коли користувач переглядає відео в TikTok або ставить йому вподобайку, алгоритм пропонує йому ще більше аналогічного контенту, затягуючи людину у своєрідну "кролячу нору", з якої буває непросто вибратися", – заявила виконавча заступниця голови ЄК Генна Вірккунен.

"Закон про цифрові послуги покладає на платформи відповідальність за усунення негативних наслідків, пов'язаних із роботою їхніх систем рекомендацій. Попередні висновки, представлені сьогодні, знову підтверджують: TikTok має активізувати зусилля щодо захисту благополуччя користувачів, зокрема неповнолітніх", – повідомила єврокомісар.

У Єврокомісії зазначили, що стрічка TikTok "Для вас" демонструє користувачам "безперервний потік персоналізованих відео, зокрема тих, що стосуються тем психічного здоров'я та сприйняття власного тіла".

Що частіше користувач взаємодіє з певним типом контенту, то активніше алгоритм стрічки "Для вас" пропонує йому подібні матеріали. "Така механіка може бути небезпечною, якщо вона призводить до нескінченного споживання контенту, пов'язаного, наприклад, з переживаннями, почуттям ізоляції або питаннями зовнішності. Такі "кролячі нори" здатні завдати серйозної шкоди психічному здоров'ю користувачів, особливо вразливих дорослих ы неповнолітніх", – йдеться в повідомленні.

Оцінюючи ризики, ЄК дійшла попереднього висновку, що TikTok "не провів належного аналізу того, як алгоритм рекомендацій може затягувати користувачів у подібні "кролячі нори", ставлячи під загрозу їхнє благополуччя".

У документі також зазначено, що TikTok "не вжив пропорційних, розумних та ефективних заходів для усунення цих ризиків". Хоча компанія вже впровадила низку інструментів, покликаних пом'якшити "ефект кролячої нори", на думку ЄК, вони виявилися неефективними.

Тепер TikTok має можливість скористатися своїм правом на захист. Компанія може ознайомитися з документами, що містяться в матеріалах розслідування Єврокомісії, і надати письмову відповідь на її попередні висновки. Паралельно буде проведено консультації з Європейською радою з цифрових послуг.

Якщо висновки ЄК підтвердяться, вона може ухвалити рішення про недотримання вимог, що може спричинити накладення штрафу, розмір якого залежатиме від "характеру, тяжкості, повторюваності й тривалості порушення". Максимальний розмір штрафу може сягати 6% від загального річного обороту провайдера в усьому світі, пояснили в Єврокомісії.

Джерела: https://euperspectives.eu/2026/11/brussels-targets-tiktok-rabbit-holes/

https://www.rte.ie/news/europe/2026/1106/1598263-eu-tiktok-videos/