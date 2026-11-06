"Київстар" у ІІІ кв.-2026 збільшив EBITDA на 18,7% за зростання виручки на 26,5%

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" збільшив EBITDA у третьому кварталі 2026 року на 18,7% - до 8,4 млрд грн, тоді як виручка зросла на 26,5% - до 15,6 млрд грн, йдеться у квартальному звіті компанії в п’ятницю.

"Цей квартал демонструє, як розширюється "Київстар". Це зростання забезпечує ресурси для подальшого розширення: за дев’ять місяців вільний грошовий потік збільшився на 57%. Наша мережа продовжувала працювати навіть у найскладніших умовах", - наводяться в документі слова СЕО та президента "Київстар" Олександра Комарова.

"Київстар" оцінює зростання виручки за ІІІ квартал 2026 року в доларах на 17,5% - до $349 млн, а прибуток EBITDA на 10,3% до $189 млн.

Далі буде.