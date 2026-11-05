СЕО Львівського ІТ Кластеру Лемак залишає посаду, новим керівником з 16 листопада стане ексочільник Українського фонду стартапів Карташов

Михайло Лемак завершує роботу на посаді СЕО Львівського ІТ Кластеру на якій перебував з 8 липня цього року у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, новим керівником, починаючи з 16 листопада, стане Павло Карташов, який у 2018-2024 рр. очолював Український фонд стартапів.

"Це рішення далося мені непросто. Так склалися обставини, що на цьому етапі я не можу забезпечити той рівень залученості, гнучкості та той темп роботи, яких потребує ця роль. Це моє рішення і буде чесно та відповідально з мого боку якісно передати всі напрацювання новому СЕО", - цитуються у релізі Львівського ІТ Кластеру слова Лемака.

У кластері наголосили, що попри нетривалий час перебування на посаді СЕО, Лемак спільно з командою спільноти та партнерами провели роботу щодо формування нових пріоритетів розвитку організації, а також проаналізували внутрішні процеси та ефективність проєктів.

"Нам прикро, що співпраця з Михайлом завершується передчасно, оскільки це був добрий приклад ефективної роботи СЕО із Наглядовою радою. Водночас поважаємо та розуміємо це рішення", - наголосив голова Наглядової ради Львівського ІТ Кластера Святослав Кавецький.

За його словами, Наглядова рада мала достатньо часу, щоб підготуватися для проведення всіх необхідних процедур з обрання нового керівника, в результаті новим СЕО стане Павло Карташов.

"Ми переконані, що Павло Карташов має необхідні компетенції та лідерські якості, щоб успішно продовжити розпочаті Михайлом зміни та впоратися з новими викликами", - зауважив Кавецький.

У Кластері наголосили, що Карташов має понад 20 років досвіду у державному управлінні, міжнародній співпраці, розвитку інновацій та залученні інвестицій.

Зазначається, що новий СЕО Львівського ІТ Кластера - впродовж останнього часу був співкерівником Українського кліматичного офісу, також у 2018-2024 рр. очолював Український фонд стартапів в межах чого здійснювалась розбудова системи підтримки технологічного підприємництва, залучення міжнародного фінансування та розвиток партнерства.

Львівський ІТ Кластер створений у 2012 році та станом на сьогодні об’єднує близько 300 компаній і стартапів та понад 100 тис. спеціалістів.