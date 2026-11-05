Акціонери Swarmer схвалили випуск до 5,5 млн акцій для придбання українського виробника Ratel Robotics

Акціонери українського оборонного стартапу Swarmer на позачергових зборах 2 листопада затвердили випуск до 5,5 млн простих акцій, що складає 33,03% від кількості акцій в обігу, в межах угоди з придбання українського виробника наземних роботизованих комплексів (НРК) та безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Ratel Robotics.

Згідно із публікацією на сайті Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), із 5,5 млн акцій 1,1 млн компанія випустить на момент закриття угоди, тоді як ще до 4,4 млн акцій можуть бути випущені за умови досягнення Ratel Robotics визначених цільових показників.

У зборах взяли участь власники 64,32% акцій Swarmer, з яких 99,2% підтримали рішення щодо довипуску акцій.

Акції Swarmer 4 листопада на біржі Nasdaq подешевшали на 16,16% – до $7,73 за штуку, що відповідає капіталізації $123,72 млн.

Компанія провела IPO на Nasdaq в середині березня цього року з оголошеною ціною $5, але в перший день ціна акцій підскочила більш ніж у 7 разів, а протягом цього року досягала $83,3.

Як повідомлялось, Swarmer у вересні оголосив про укладання угоди щодо придбання українського виробника НРК та БПЛА Ratel Robotics.

У рамках домовленостей передбачається, що оплата здійснюватиметься грошовими коштами та акціями за умови досягнення всіх цільових показників ефективності (earn-out).

Серед іншого, завершення угоди залежить від виконання відповідних умов, а також отримання необхідних дозволів з боку регуляторних органів та акціонерів і дотримання відповідних правових вимог.

Ratel Robotics – український виробник безпілотних систем, що з 2023 року розробляє рішення для підтримки Сил оборони України на полі бою.

У Swarmer основні сфери діяльності компанії включають автономну координацію рою, інтеграцію багатодоменних безпілотних систем, спільну автономію на базі ШІ, програмне забезпечення для командування та управління розподіленими роботизованими операціями, йдеться у релізі. Крім того, клієнтами компанії є виробники дронів, які ліцензують програмне забезпечення Swarmer для інтеграції зі своїми апаратними платформами.

Swarmer у другому кварталі 2026 року збільшив чистий збиток з $1,6 млн до $7,3 млн порівняно з аналогічним періодом 2025 року, тоді як виручка зросла з $138,2 тис. до $216 тис.

Виручка Swarmer у 2025 році скоротилася до $0,31 млн з $0,33 млн роком раніше, а чистий збиток збільшився до $8,53 млн з $2,07 млн.