Голова Євроради запросив європейських лідерів на неформальний саміт ЄС з питань ШІ

Голова Європейської ради Антоніу Кошта запропонував головам держав і урядів країн ЄС на неформальній зустрічі в Дубліні 13 листопада обговорити питання розвитку штучного інтелекту (ШІ).

"У центрі нашої уваги буде штучний інтелект. (...) На засіданні Європейської ради в березні ми наголосили: для стимулювання зростання в Європі вкрай важливо спрямовувати інвестиції в технології майбутнього та прискорювати інноваційні процеси. З огляду на стрімкий розвиток ШІ, вважаю, що настав час провести перше змістовне обговорення на рівні лідерів – як щодо можливостей, які відкриває ШІ, так і щодо його реформаційного впливу на наші економіки та суспільства", – йдеться у листі-запрошенні Кошти, опублікованому пресслужбою Євроради.

Голова Європейської ради повідомив, що лідери вислухають двох запрошених експертів і обміняться з ними думками. Першим виступить генеральний директор компанії Mistral AI Артур Менш.

"Ми обговоримо позиції Європи у глобальній сфері ШІ, а також стратегічні завдання, що постали перед нами для зміцнення конкурентоспроможності та забезпечення "суверенітету в сфері ШІ", – написав Кошта.

Потім відбудеться виступ лауреата Нобелівської премії, який заклав фундаментальні основи для сучасних нейромереж, професора Джеффрі Гінтона.

"Під час дискусії з ним ми зосередимося на ширшому впливі ШІ на суспільство, а також на питаннях безпеки та довіри. Сюди входять такі теми, як дотримання фундаментальних прав, захист дітей, функціонування демократичних інститутів та збереження нашої соціальної моделі. Також будуть порушені проблеми концентрації ринку та виклики у сфері безпеки, включно з кібербезпекою", – пояснив голова Європейської ради.

Під час робочого обіду "у форматі 27 країн" відбудеться обмін думками щодо подальших кроків Європи у сфері штучного інтелекту, йдеться у листі.