Космічний телескоп Swift зійшов з орбіти та згорів у земній атмосфері над Індонезією – NASA

Американський космічний телескоп Swift, який протягом двох десятиліть вивчав гамма-спалахи – найпотужніші з енергетичних вибухів у Всесвіті, зійшов з орбіти та згорів в атмосфері Землі над Індонезією, повідомило NASA.

Обсерваторія масою 1,5 тонни припинила своє існування через три місяці після того, як спроба перевести її на вищу орбіту для продовження терміну служби за допомогою супутника-буксира завершилася невдало.

За інформацією NASA, американські Космічні сили підтвердили, що вхід Swift в атмосферу відбувся напередодні о 7:39 ранку за часом Східного узбережжя США. Апарат увійшов у верхні шари атмосфери над провінцією Північна Суматра (Індонезія) – приблизно за 322 км на північ від екватора – зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку у 22 рази.

Під час входу в атмосферу більша частина орбітальної лабораторії згоріла ще високо над поверхнею Землі, але деякі найміцніші фрагменти її конструкції могли досягти поверхні. За даними NASA, падіння уламків не призвело до жодних руйнувань на землі.

У липні NASA вивело на орбіту супутник-буксир Link для порятунку обсерваторії Swift, яка швидко втрачала висоту. Він мав зблизитися з телескопом, захопити його маніпуляторами та почати поступово піднімати його орбіту. Однак незабаром після запуску на буксирі виникла несправність у системі керування орієнтацією, що призвело до обертання апарата та переривання зв'язку. Відновити його штатне функціонування та, зрештою, провести рятувальну місію вартістю $30 млн не вдалося.

За 22 роки перебування на орбіті апарат Swift виявив понад 2000 гамма-спалахів у Всесвіті та 1400 вибухів наднових зірок.