Brave1 запустив платформу Brave1 Invest Portal з пошуку інвесторів для українських виробників оборонних технологій

Кластер оборонних технологій Brave1 повідомив про запуск інвестиційної платформи Brave1 Invest Portal, що дасть українським виробникам оборонних технологій можливість знаходити вітчизняних та міжнародних інвесторів.

Згідно з релізом Brave1, інвестори мають можливість зареєструватись на платформі, заповнивши профіль і вказавши технології та компанії, які їх цікавлять, у які напрями вони готові інвестувати та який обсяг фінансування потенційно розглядають.

Зазначається, що надалі інвестори отримують доступ до каталогу українських defense-tech компаній, які мають готові продукти та самостійно заявили про готовність залучати інвестиції.

У кластері пояснили, що на запровадженій платформі інвесторам дозволено знаходити компанії за напрямом розробок, рівнем технологічної готовності та потребами у фінансуванні , а також доступний перегляд каталогу українських виробників і технологій, інформації про компанії та їхні інвестиційні запити.

Серед іншого надано можливість запитувати додаткові матеріали та звертатися до команд для знайомства й організації демонстрацій технологій.

Зі свого боку виробники на платформі Brave1 Invest Portal створюють профіль компанії, описують свої технології та продукти, зазначають, яку суму інвестицій шукають та на якому етапі залучення фінансування перебувають.

"Після цього компанія проходить модерацію", – додали в кластері.

У Brave1 наголосили, що уся інвестиційна інформація на платформі перебуває в закритому доступі та доступна лише верифікованим інвесторам, тоді як кожен інвестор проходить внутрішню безпекову та комплаєнс-перевірку, що охоплює перевірку на наявність зв'язків із країною-агресором та її союзниками.

"Компанії не розкривають у своїх профілях чутливу технічну чи операційну інформацію", – зауважили в Brave1.

Brave1 – державний defense tech-кластер, створений у 2023 році за ініціативи Мінцифри України.