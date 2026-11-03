Попит на таксі в Києві під час тривалих повітряних тривог перевищує кількість доступних водіїв – Uklon та Bolt

Попит на послуги таксі у Києві у періоди тривалих повітряних тривог перевищує кількість доступних водіїв, що не дозволяє операторам ринку виконати частину замовлень, повідомили компанії Uklon та Bolt у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Коли кількість пасажирів у рази перевищує кількість доступних водіїв, частину замовлень неможливо виконати. Масштаб залежить від конкретної ситуації", – пояснив генеральний менеджер Bolt Сергій Павлик.

За словами Chief Ride-hailing Officer Uklon Олени Орлової, вирішенню цього дисбалансу заважають негативні фактори, які несуть тривалі повітряні тривоги: безпекові ризики, ускладнений рух містом та затори, збої GPS-навігації. Це стримує водіїв від виходу на лінію та призводить до зменшення частки виконаних поїздок від загальної кількості створених замовлень на платформі.

"Крім того, з огляду на стрімке зростання цін на пальне та обслуговування авто, вартість поїздки перестає бути привабливою для частини водіїв-партнерів і не компенсує наявні ризики, тоді як пасажири не завжди готові платити більше", – пояснила Орлова.

Для вирішення проблеми некоректної роботи GPS-навігації через дію засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), Uklon та Bolt надали можливість водіям вручну змінювати геопозицію.

Павлик повідомив, що ця функція дозволила повернути частину водіїв у застосунок та скоротити час очікування та кількість невиконаних замовлень.

"Водночас функція не може повністю компенсувати вплив тривог, обстрілів та інших зовнішніх чинників", – констатував він.

За словами Орлової, в Uklon також діє можливість самостійно перевіряти й уточнювати точку посадки при створенні замовлення.

Вона додала, що компанія досліджує та тестує технологічні рішення, які потенційно могли б покращити ситуацію з навігацією.

В цілому в Uklon додали, що їх дослідження big data фіксує загальне скорочення бізнес-активності населення, зокрема, для притаманного восени активного ділового сезону та навчального року. Цього року чимало містян тимчасово виїхали зі столиці, багато з тих, хто залишається, працюють віддалено. Так само навчання у школах та садочках частіше проходить у дистанційному форматі.

Як повідомлялося, Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту України та Міністерство економіки та довкілля України підписали з цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI меморандум щодо недопущення критичного зростання цін на перевезення в Києві під час тривоги, зупинки роботи громадського транспорту або іншого форс-мажору, пов'язаного з логістикою в столиці. Він передбачає обмеження надбавки до базового тарифу у період тривог у 75%.

Bolt надає послуги спільної мобільності, що охоплюють виклик авто, оренду електросамокатів і електровелосипедів, прокат автомобілів, корпоративні поїздки, а також доставку їжі та продуктів через сервіс Bolt Food. Компанія представлена у понад 50 країнах Європи, Африки та Азії.

Кількість цифрових активних користувачів Uklon, у другому кварталі цього року порівняно із квітнем-червнем 2025 року збільшилася на 8,2% – до 5,2 млн. Серед сервісів Uklon, які доступні користувачам: райдхейлінг, доставка Uklon Delivery, рекламна платформа Uklon Ads, а також маркетплейс Uklon Store і сервіс купівлі автобусних квитків Uklon Travel.