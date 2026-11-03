ON Semiconductor у III кварталі збільшила чистий прибуток на 38%, виручка перевищила прогноз

Американський виробник напівпровідникової продукції ON Semiconductor Corp. у третьому кварталі збільшив чистий прибуток на 38% у річному вираженні.

Як повідомляється в пресрелізі компанії, її чистий прибуток у липні-вересні становив $313,9 млн, або $0,79 на акцію, порівняно з $226,8 млн, або $0,56 на акцію, за аналогічний період минулого року.

Без урахування одноразових факторів ON Semiconductor завершила квартал із прибутком у розмірі 90 центів на папір.

Квартальна виручка ON Semiconductor збільшилася на 11%, до $1,72 млрд.

Аналітики, опитані FactSet, прогнозували скоригований прибуток у розмірі 88 центів на акцію за виручки в $1,71 млрд.

У поточному кварталі ON Semiconductor розраховує отримати виручку в $1,715-$1,815 млрд, тоді як аналітики очікували $1,74 млрд. Скоригований прибуток прогнозується в діапазоні $0,95-$1,07 на акцію проти прогнозу ринку $0,96 на папір.

Котирування акцій компанії зросли на 0,5% на додаткових торгах у понеділок після публікації звітності.