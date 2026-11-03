ON Semiconductor в III квартале увеличил чистую прибыль на 38%, выручка превзошла прогноз

Американский производитель полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 38% в годовом выражении.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $313,9 млн, или $0,79 на акцию, по сравнению с $226,8 млн, или $0,56 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Без учета разовых факторов ON Semiconductor завершила квартал с прибылью в размере 90 центов на бумагу.

Квартальная выручка ON Semiconductor увеличилась на 11%, до $1,72 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали скорректированную прибыль в размере 88 центов на акцию при выручке в $1,71 млрд.

В текущем квартале ON Semiconductor рассчитывает получить выручку в $1,715-$1,815 млрд, тогда как аналитики ожидали $1,74 млрд. Скорректированная прибыль прогнозируется в диапазоне $0,95-$1,07 на акцию против прогноза рынка $0,96 на бумагу.

Котировки акций компании выросли на 0,5% на дополнительных торгах в понедельник после публикации отчетности.