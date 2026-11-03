Apple збільшила виручку в IV фінкварталі на 12%, краще за прогноз

Американська Apple Inc. збільшила чистий прибуток і виручку в четвертому кварталі 2026 фінансового року, при цьому обидва показники перевищили прогнози аналітиків.

Згідно пресрелізу Apple, чистий прибуток за підсумками фінкварталу, що завершився 26 вересня, становив $30,71 млрд, або $2,1 з розрахунку на акцію, порівняно з $27,47 млрд, або $1,85 на акцію, за зіставний період попереднього року.

Показник охоплює одноразовий дохід у розмірі 5 центів на акцію за рахунок повернення раніше сплачених імпортних мит.

Квартальна виручка становила $114,48 млрд порівняно з $102,47 млрд роком раніше.

Опитані FactSet аналітики в середньому прогнозували чистий прибуток Apple на рівні $1,99 на акцію за выручки в $113,4 млрд.

Виручка Apple від продажів iPhone збільшилася на 17%, до $57,58 млрд (консенсус-прогноз — $56,6 млрд).

Дохід від продажу комп'ютерів Mac зріс на 24%, до $10,78 млрд (консенсус-прогноз — $9,81 млрд). Сервісна виручка (App Store, Apple Music, Apple Pay та iCloud) підвищилася на 10%, до $31,57 млрд (консенсус-прогноз — $31,59 млрд).

Тим часом виручка від реалізації iPad скоротилася на 10%, до $6,22 млрд, від продажів носійних пристроїв та аксесуарів — на 8%, до $8,3 млрд.

Продажі Apple у Китаї (включно з Гонконгом і Тайванем) у четвертому фінкварталі стрибнули на 20% і становили $17,54 млрд. Виручка в Північній та Південній Америці збільшилася на 10,2%, до $48,68 млрд, у Європі — на 11,5%, до $32 млрд, у Японії — скоротилася на 1,4%, до $6,54 млрд.

Згідно з прогнозом Apple, у першому фінансовому кварталі її виручка збільшиться на 7-10%, зокрема сервісна виручка — на 8-9%, при цьому операційні витрати становитимуть $20,4-20,8 млрд.

За минулий квартал компанія викупила власні акції на $24 млрд і виплатила дивіденди на $3,9 млрд.

Компанія виплатить квартальні дивіденди в розмірі $0,27 на акцію. Виплата відбудеться 16 листопада, реєстр акціонерів закривається 12 листопада.

Акції Apple подешевшали на 2,8% на додаткових торгах у понеділок. Від початку поточного року ринкова вартість компанії зросла на чверть, до $4,94 трлн.