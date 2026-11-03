Чистий прибуток "НоваПей Кредит" за 9 міс.-2026 зріс у 2,8 раза

Емітент облігацій NovaPay "НоваПей Кредит", дочірня компанія міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (ТМ NovaPay) з групи Nova, за січень-вересень 2026 року збільшив чистий прибуток у 2,8 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 284,76 млн грн.

Згідно з проміжною фінансовою звітністю компанії, її виручка зросла в 1,9 раза – до 940,53 млн грн, валовий прибуток – у 2,7 раза, до 452,03 млн грн, операційний – у 2,9 раза, до 388,17 млн грн.

Із урахуванням попередньої звітності, в третьому кварталі цього року "НоваПей Кредит" також наростила чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року у 2,4 рази – до 112,76 млн грн, а виручку – в 1,8 разів, до 354,11 млн грн.

Валовий та операційний прибутки зросли у 2,5 раза – до 186,62 млн грн та 159,00 млн грн відповідно.

Зазначається, що торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість станом на 30 вересня цього року становили 2 млрд 146,71 млн грн, тоді як на кінець грудня минулого року показник становив 1 млрд 632,36 млн грн.

У звіті уточнюється, що надходження від продажу облігацій зросли з 659,02 млн грн за дев'ять місяців 2025 року до 1 млрд 217,61 млн грн за січень-вересень 2026 року, водночас витрати на їх викуп збільшилися з 446,42 млн грн до 1 млрд 002,92 млн грн.

Надходження за договорами РЕПО з облігаціями, які компанія пропонує як альтернативу банківським депозитам, за вказаний період 2026 року становили 1 млрд 276,25 млн грн порівняно із 971,30 млн грн за такий самий період 2025 року, тоді як витрати за такими договорами – 1 млрд 181,52 млн грн проти 682,26 млн грн.

Як повідомлялося у жовтні, NovaPay зареєстрував та розпочав продажі 16-го випуску корпоративних облігацій серії "P" номінальною вартістю 200 млн грн.

Компанія здійснила погашення трьох випусків облігацій загальним номінальним обсягом 300 млн грн. Йдеться про серію "C" – вереснь 2025 року, серію "A" – квітень 2026 року та серію "B" – липень 2026 року.

За підсумками першого півріччя 2026 року "НоваПей Кредит" продав облігації на 693 млн грн порівняно із 355,63 млн грн у першому півріччі 2025 року, тоді як витрати на їх викуп зросли до 578,80 млн грн із 244,92 млн грн.

NovaPay заснованой 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" по всій Україні.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.