NovaPay повідомив про підвищення ставки за корпоративними облігаціями до 18,75% річних

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) з 2 листопада підвищує відсоткові ставки за корпоративними облігаціями до 18,75% річних залежно від строку інвестування, йдеться у релізі компанії в понеділок.

"Для тих, хто вже придбав облігації, нічого не змінюється: дохід нараховуватиметься за ставкою, яка діяла на момент купівлі. А для нових інвесторів доступні оновлені ставки – до 18,75% річних залежно від строку інвестування", - зауважив у релізі керівник казначейства NovaPay Ласло Удут.

У компанії пояснили, що перегляд ставки було здійснено з урахуванням змін на фінансовому ринку та підвищенням облікової ставки Національним банком України. Зокрема, у липні НБУ підвищив облікову ставку до 15,5%, у вересні – до 16% річних, а в жовтні – до 16,5%.

Передбачається, що ставки за корпоративними облігаціями фінансового сервісу строком від 3 до 12 місяців зростуть на 0,5–1 в.п. Водночас, найбільше підвищення на 1 в. п. стосується інвестицій на 6 та 9 місяців, тоді як ставки для строків 1 та 2 місяці залишаться незмінними.

У NovaPay додали, що залежно від строку інвестування оновлені ставки становитимуть: 1 місяць – 12% річних, 2 місяці – 14% річних, 3 місяці – 16% річних, 4 місяці – 17,75% річних, у той час як 6 місяців, 9 місяців та 12 місяців передбачатимуть – 18,5% річних.

Згідно з даними компанії, станом на жовтень 2026 року корпоративні облігації придбали понад 8,5 тис. клієнтів, а загальний обсяг продажів перевищив 5,1 млрд грн.

NovaPay заснована 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") та надає фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". У 2023 році компанія першою серед небанківських фінансових установ України отримала розширену ліцензію НБУ, що дало їй змогу відкривати рахунки та випускати картки.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

Як повідомлялось, NovaPay зареєстрував та розпочав продажі 16-го випуску корпоративних облігацій серії "P" номінальною вартістю 200 млн грн.