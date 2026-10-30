Українська IT-Enterprise повідомила про оновлення ERP-платформи Version 2027, одним із ключових напрямів якого став перехід до концепції AI-First

Українська продуктова IT-компанія IT-Enterprise повідомила про презентацію оновлення ERP-екосистеми IT-Enterprise Version 2027, одним із ключових напрямів якої став перехід до концепції AI-First, де наразі користувачам доступні понад 60 автономних АІ-агентів, а до кінця 2027 року компанія планує збільшити їх кількість до понад 100.

Згідно з релізом компанії, відповідне оновлення ERP-екосистеми передбачає перехід від окремих смарт-функцій до суцільної екосистеми AI-First.

За даними IT-Enterprise, сервіси компанії обробляють запит кожні три секунди та генерують 3 млрд токенів на місяць.

Серед нових інструментів виокремлено хаб агентів та Centralized AI, що передбачає єдиний простір для управління штучним інтелектом (ШІ) підприємства та дозволяє підключення різних моделей, а також SuperChat Enti - текстовий та голосовий інтерфейс, який інтерпретує запити керівника та передає завдання відповідним АІ-агентам.

Окремо компанія заявляє про можливість розгортання моделей із відкритим кодом на власній інфраструктурі замовника. Такий підхід, за її оцінкою, має забезпечити збереження комерційної таємниці та військових даних.

У межах оновлення також перероблено технологічне ядро платформи. За інформацією компанії, це дає змогу обслуговувати більше користувачів на тому ж обладнанні та заощаджувати таким чином до 20% оперативної пам’яті сервісів.

"Безпека вбудована в кожен етап створення платформи за стандартом Secure SDLC із щорічним проходженням аудиту за методом "білої скриньки" та автоматичною перевіркою завантажуваних файлів за першими байтами вмісту", - пояснили в IT-Enterprise.

Зазначається, що в межах оновленого ядра впроваджено прискорення процесного управління, що дозволяє ШІ розпізнавати рукописну схему та перетворювати її на валідну бізнес-модель, можливість автоматичної документації та аналіз за допомогою ШІ документів перед погодженням з відділами.

Окремий напрям оновлення стосується виробництва, логістики та оборонно-промислового комплексу. Компанія заявляє, що впровадження цифрового ланцюга виробництва дає змогу скоротити частку ручної праці на 85%, а час виходу на ринок деталі або озброєння - на 50%.

Серед спеціалізованих інструментів передбачено модуль прогнозного обслуговування обладнання (SmartEAM), який аналізує телеметрію верстатів та попереджає про ризики аварій до їх виникнення, скорочуючи аварійні простої на 30%.

Крім того, йдеться про АІ-агента DocAI, який автоматично опрацьовує первинні документи, а також 3D-цифровий двійник складу.

Оновлення також охоплює цифровізацію паперової роботи, зокрема Фінансова звітність і кадрові документи готуються автоматично.

"IT-Enterprise Version 2027 – цифрова екосистема, яка забезпечить беззаперечну перевагу на ринку, не змушуючи робити паузи на довготривале впровадження", —цитуються у релізі слова CEO та засновника IT-Enterprise Олега Щербатенка.

Українська продуктова IT-компанія IT-Enterprise працює більш як 35 років. За її даними, серед клієнтів - "Інтерпайп", "Нібулон", "ДТЕК", Райффайзен Банк, Креді Агріколь Банк , "Укрнафта".