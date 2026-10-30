Супутниковий зв'язок Amazon почне працювати у країнах Балтії у 2027р

Супутниковий зв'язок Amazon Leo (раніше – проєкт Kuiper) запрацює у країнах Балтії у 2027 році, повідомляє портал LRT.

Amazon Leo буде доступний не лише корпоративному сектору, а й приватним користувачам.

Очікується, що сервіс Amazon Leo запрацює в Латвії та Литві у квітні 2027 року, а в Естонії - у липні.

За словами представника Amazon Leo у країнах Балтії Донатаса Зав'яцкаса, мета компанії - надавати послуги супутникового інтернету підприємствам, які вже використовують технології Amazon, а також новим клієнтам.

За даними LRT, роботу Amazon Leo забезпечуватиме в 3,5 рази менше супутників, ніж Starlink, але з використанням сучасніших технологій.

Супутниковий проєкт Amazon Leo спрямований на надання глобального широкосмугового інтернет через систему низькоорбітальних супутників.