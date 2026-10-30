Україна готує нову Стратегію кібербезпеки з урахуванням загроз, пов'язаних із розвитком ШІ, – Клименко

Проєкт нової Стратегії кібербезпеки України готують до внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони України, зокрема документ передбачатиме розвиток спроможностей держави виявляти та нейтралізувати загрози, пов'язані зі стрімким розвитком штучного інтелекту, повідомив секретар РНБО України Ігор Клименко.

"Один із ключових викликів, який враховує Стратегія, – стрімкий розвиток ШІ. Тому документ має передбачати розвиток спроможностей держави своєчасно виявляти й нейтралізувати нові загрози", – зазначив він за підсумками засідання Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України (НКЦК) у п'ятницю.

За словами Клименка, під час засідання учасники також обговорили посилення кіберстійкості держави, захист енергетичної інфраструктури, військових систем і підприємств оборонно-промислового комплексу, а також протидію кіберзлочинності та шахрайству.

Він зазначив, що Росія нарощує кількість кібератак, дедалі активніше використовує інструменти штучного інтелекту та синхронізує атаки в кіберпросторі з ракетно-дроновими ударами.

Водночас, за його словами, попри загальне зростання кількості кібератак із 2022 року, кількість критичних інцидентів зменшилася більш ніж у 50 разів. Наразі Україна посідає 19-те місце в Національному індексі кібербезпеки (NCSI).

До роботи центру долучилися представники Служби безпеки України, Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства цифрової трансформації, Держспецзв'язку, Національної поліції, Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики, розвідувальних органів і Національного банку. "За кожним напрямом визначили конкретні заходи, зокрема підготовку фахівців, розвиток необхідної інфраструктури та рішень для раннього виявлення та нейтралізації загроз у кіберпросторі", – наголошується в повідомленні, поширеному в Телеграм.

Визначено також відповідальних у державних органах для контролю за виконанням поставлених завдань.

Напрацьовані пропозиції стануть основою для подальшого розгляду на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. "Маємо будувати систему кібербезпеки з урахуванням не лише нинішніх ризиків, а й викликів, які можуть постати перед Україною в майбутньому", – наголосив Клименко.