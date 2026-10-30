"Нова пошта" за 9 міс.-2026 збільшила чистий прибуток в 1,7 рази, але у III кварталі отримала збиток

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova за січень-вересень збільшила чистий прибуток в 1,7 рази порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 2 млрд 628,6 млн грн.

Згідно з проміжним скороченим фінансовим звітом, її дохід за дев'ять місяців цього року збільшився на 32,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 50 млрд 262,6 млн грн.

В той же час після ескалації російських обстрілів у третьому кварталі цього року "Нова пошта" зафіксувала чистий збиток у розмірі 80,27 млн грн проти 348,45 млн грн прибутку за аналогічний період минулого року.

Виручка за липень-вересень 2026 року збільшилася на 33,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року – до 17 млрд 773,5 млн грн.

Валовий прибуток компанії за дев'ять місяців цього року зріс на 13,6% – до 8 млрд 800,6 млн грн, тоді як операційний скоротився на 10,6% – до 3 млрд 098,1 млн грн.

Зростання валового прибутку на 6,3% зафіксовано також у третьому кварталі цього року – до 2 млрд 756,9 млн грн, тоді як операційний прибуток скоротився на 37,7% – до 711,37 млн грн.

Згідно зі звітом власний капітал "Нової пошти" станом на 30 вересня цього року становив 11 млрд 764,8 млн грн порівняно із 13 млрд 362,4 млн грн на початок року.

Компанія також повідомила, що за січень-вересень цього року доставила 379 млн відправлень, серед яких 25 млн міжнародних, тоді як за весь минулий рік – 522 млн, з яких 29 млн міжнародних.

У звіті уточнюється, що за дев'ять місяців цього року було відкрито 2,3 тис. нових відділень та встановлено 6,8 тис. поштоматів. Станом на кінець вересня мережа налічувала 17,3 тис. відділень та 39,7 тис. поштоматів порівняно із 15,4 тис. та 34,1 тис. на початок року.

Зазначається, що відділення та поштомати "Нової пошти" працюють у понад 10 тис. населених пунктів України.

Що стосується капітальних інвестицій групи NOVA в Україні, то за січень-вересень місяців цього року вони становили понад 2,9 млрд грн, де 1,2 млрд грн було спрямовано на розширення та підтримку логістичних потужностей, 680 млн грн – на розвиток мережі відділень і поштоматів, а 531 млн грн для оновлення транспортного парку та БДФ-контейнерів.

У компанії нагадали, що у минулому році капітальні інвестиції групи NOVA в Україні становили більше 4 млрд грн.

"Попри постійні обстріли та атаки на логістичну інфраструктуру, компанія продовжує працювати над тим, щоб зберігати високу швидкість доставки та забезпечувати безперервність сервісу для клієнтів по всій Україні", – наголосила "Нова пошта" у звіті.

Вона додала, що за дев'ять місяців 2026 року також перевезла понад 37 тис. тонн гуманітарних вантажів, а всього за цей період спрямувала на соціальні та благодійні ініціативи майже 1,3 млрд грн, з них 28,12 млн грн на допомогу військовим і забезпечення роботи програми "Гуманітарна Нова пошта", ще 469,31 млн грн – на виплати мобілізованим співробітникам.

Середня кількість співробітників "Нової пошти" за січень-вересень 2026 року становила 29,3 тис. осіб тоді як у 2025 році цей показник складав 27,6 тис. працівників, кількість працівників на кінець вересня цього року – 35,2 тис. проти 32 тис. торік.

Як повідомлялось, "Нова пошта" у першому півріччі 2026 року збільшила консолідований чистий прибуток на 24,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 2 млрд 195 млн грн, а виручку – на 31,8%, до 39 млрд 127 млн грн.

Її валовий прибуток зріс на 19,9% порівняно з аналогічним торішнім періодом – до 8 млрд 474 млн грн, а прибуток від операційної діяльності – на 29,5%, до 4 млрд 633 млн грн.