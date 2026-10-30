"Укрпошта" у ІІІ кв.-2026 скоротила чистий збиток на 48,5% за зростання виручки на 14,4%

Національний поштовий оператор зв'язку "Укрпошта" у третьому кварталі 2026 року отримав 78,15 млн грн чистого збитку, що на 48,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як планувалося зменшити збиток до 42,87 млн грн, йдеться у проміжному фінансовому звіті компанії.

Згідно з ним, "Укрпошта" у липні-вересні збільшила виручку на 14,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року до 3 млрд 451,9 млн грн, водночас відповідний показник на 3,5% менше плану, який передбачав 3 млрд 578,2 млн грн.

"У порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року спостерiгається зростання доходiв у сегментi пересилання письмової кореспонденцiї, посилок, переказiв та торгiвлi", – зауважили в "Укрпошті".

Зазначається, що EBІTDA за звітний період склала 205,17 млн грн проти 100,3 млн грн у третьому кварталi 2025 року, тоді як план передбачав 158,24 млн грн.

Національний поштовий оператор додав, що за ІІІ квартал цього року компанія прийняла внутрiшнi та мiжнародні вiдправлення в кiлькостi 12,5 млн одиниць письмової кореспонденцiї (у третьому кварталі 2025 року – 19,6 млн), 9,9 млн посилок (10,2 млн) та 15,8 млн платежiв ( 20,8 млн).

У звіті уточнюється, що середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за звітний період склала 25,5 тис. співробітників (у третьому кварталі 2025 року 27,1 тис.), а середня заробітна плата – 20,9 тис. грн (18,5 тис. грн).

Відповідно до документу, станом на сьогодні "Укрпошта" має 7,1 тис. об'єктiв з обслуговування користувачiв, з них 1,9 тис. пересувних вiддiлень поштового зв'язку.

Компанія також зазначила, що у третьому кварталі компанія продовжила розгортання мережi поштоматiв та розвиток мережi логiстичної iнфраструктури та IТ-систем, а також розширила цифровi сервiси для клiєнтiв, зокрема, щодо сервiсу "Укрпошта.Аптека". Показник своєчасної доставки поштових вiдправлень становив 98%.

Національний поштовий оператор зауважив, що у четвертому кварталі планує продовжити iнвестицiї у цифровi сервiси, розширюючи функцiональнiсть мобiльного застосунку "Укрпошта 2.0", зокрема запуск повноцiнного маркетплейсу, CRM-системи та самостiйних каналiв обслуговування клiєнтiв.

Передбачається також, що компанія масштабуватиме логiстичнi рiшення, включно з розгортанням нових поштоматiв у регiонах та оптимiзацією маршрутiв доставки.

У четвертому кварталі планується посилення енергонезалежності поштової iнфраструктури пiд наступаючу зиму.

Як повідомлялось, "Укрпошта" за перше півріччя цього року збільшила виторг на 4,2% – до 6 млрд 776 млн грн та отримала 92 млн грн чистого прибутку проти 312 млн грн чистого збитку за перше півріччя минулого року.