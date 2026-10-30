Хакери викрали рекордні $6,3 млрд з найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance

Хакери викрали рекордну суму в розмірі $6,3 млрд із найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, повідомляє Reuters.

Для відстеження та повернення коштів біржа звернулася до правоохоронних органів та приватних партнерів, йдеться в її повідомленні.

Перші результати розслідування компанії показали, що зловмисники могли здійснити несанкціоновані транзакції, отримавши доступ до ноутбука одного з розробників. Біржа у співпраці з блокчейн-партнерами заморозила активи приблизно на $3 млрд і стверджує, що не виявила доказів витоку приватних ключів криптогаманців користувачів, і їхні кошти перебувають у безпеці. Статус ще $3,3 млрд не уточнюється.

Binance обіцяє покрити всі збитки.

Компанія призупинила поповнення та зняття коштів на час перевірки безпеки. Очікується, що користувачі знову зможуть виводити кошти через 48 годин. Поповнення вже доступне у звичайному режимі.

"Наші команди працюють у цілодобовому режимі, щоб безпечно й ґрунтовно вирішити цю проблему, – запевняє Binance. – Ми тісно співпрацюємо з партнерами зі сфери охорони правопорядку, щоб встановити особи цих злочинців і притягнути їх до відповідальності".

За даними американських аналітичних компаній TRM Labs і Chainalysis, за розкраданням коштів стоять хакери з КНДР. Основну частину коштів вони вивели приблизно за 20 хвилин, зазначає TRM.

Chainalysis та інші галузеві експерти припускають, що це найбільша крадіжка криптовалюти в історії.

Окрема платформа Binance.US заявила, що не постраждала від інциденту. Найбільша в США криптовалютна біржа Coinbase також стверджує, що не постраждала, але стежить за розвитком ситуації.