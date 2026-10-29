Український MedTech-стартап CheckEye отримав $175 тис. гранту на розвиток платформи скринінгу сітківки ока на міжнародному конкурсі у США

Українська MedTech-компанія CheckEye повідомила про отримання $175 тис. грантового фінансування у межах міжнародного конкурсу Healthy Longevity Global Competition від Національної медичної академії США (NAM) та планує залучити відповідні кошти на масштабування рішення та розвиток ранньої діагностики, повідомила компанія агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно із повідомленням компанії, проєкт AI-Powered Retinal Screening for Early Detection of Chronic Diseases передбачає платформу на базі штучного інтелекту (ШІ), яка сканує сітківку ока. Такий підхід дає змогу неінвазивно спостерігати за станом судинної та нервової систем і виявляти біомаркери хронічних захворювань ще до появи перших симптомів.

Зазначається, що офіційне нагородження компаній відбулося 20 жовтня у Вашингтоні під час саміту NAM Global Innovator Summit, а команду MedTech- стартапу представляла співзасновниця компанії Вікторія Чучіна.

"Для нас величезна честь представляти та популяризувати українські інновації в світі. Це визнання на глобальному рівні – підтвердження того, що наша технологія має потенціал змінити парадигму лікування хронічних захворювань – від боротьби з наслідками до ранньої превенції", – цитуються у повідомленні слова CEO та засновника CheckEye Кирила Гончарука.

У компанії додали, що програма конкурсу охоплювала більш ніж 50 країн та більше 9 тис. заявок від інноваторів з усього світу за час проєкту. Конкурс започаткувала Національна медична академія США у 2019 році, тоді як його метою є пошук і підтримка інноваційних рішень для боротьби зі старінням і хронічними захворюваннями

CheckEye – платформа, яка сформована на основі ШІ для масового скринінгу хронічних захворювань.