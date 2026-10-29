"Укртелеком" за 9 міс.-2026 збільшив дохід на майже 13%

Найбільший у країні оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" за січень-вересень 2026 року збільшив дохід на майже 13% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 4,3 млрд грн, при цьому EBITDA зросла рік до року на 46% та перевищила 1,3 млрд грн, йдеться у релізі компанії у четвер.

"Упродовж третього кварталу 2026 року "Укртелеком" продовжував забезпечувати стабільну роботу телекомунікаційної інфраструктури та безперервність послуг для наших абонентів по всій Україні", – наголосив у релізі генеральний директор "Укртелеком" Юрій Курмаз.

Зазначається, що доходи від послуг оптичного інтернету за дев'ять місяців зросли на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як на кінець вересня оптичним інтернетом компанії користувалися 85% абонентів В2С сегменту та 93% абонентів В2В.

Серед іншого, маржа EBITDA у звітному періоді становила 30,5%, що на 7 в.п. більше, ніж у минулому році.

У компанії додали, що за дев'ять місяців цього року було прокладено більш ніж 3,4 тис. км волоконно-оптичних ліній, тоді як загальна протяжність оптичної мережі сягнула 96,3 тис. км.

Згідно з релізом, станом на кінець третього кварталу цього року до оптичної мережі оператора фіксованого зв'язку підключено майже 1,5 тис. медичних і 2038 освітніх закладів.

Крім того, від початку цього року фахівцями компанії було проведено оптичний інтернет до 82 медичних та 143 навчальних установ.

Окремо в "Укртелеком" повідомили, що за січень-вересень 2026 року доходи від комерційної оренди нерухомості становили майже 495 млн грн.

Зазначається, що за дев'ять місяців 2026 року компанією було сплачено до бюджетів усіх рівнів майже 1,3 млрд грн податків і зборів.

У компанії також нагадали, що у вересні цього року в Україні розпочав роботу віртуальний мобільний оператор U Mobile, що є торговою маркою послуг мобільного зв'язку, які надає ТОВ "Тримоб", єдиним засновником якого є "Укртелеком".

Віртуальний мобільний оператор містить лінійку тарифних планів "Сімка", передбачає можливість для спілкування в месенджерах, перегляду відео-контенту та роботи.

Як повідомлялось, "Укртелеком" у січні-червні 2026 року збільшив загальний дохід на 12,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 2,78 млрд грн, при цьому EBITDA зросла на 50% і перевищила 810 млн грн.