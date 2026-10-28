Hitachi об'єднає дочірні компанії GlobalLogic і Hitachi Digital Services в одну компанію під брендом Hitachi Digital

Японська корпорація Hitachi Ltd. планує запустити 1 квітня 2027 року нову глобальну компанію цифрових послуг, об'єднавши дві дочірні компанії GlobalLogic Inc. а Hitachi Digital Services LLC в одну під брендом Hitachi Digital Inc.

"Перехід до нового бренду починається вже сьогодні", – йдеться у релізі компанії в середу.

Згідно з ним, новостворена компанія допомагатиме підприємствам використовувати хмарні технології, дані та ШІ для досягнення результатів, а також об'єднає близько 35 тис. фахівців у 27 країнах, котрі працюють із понад 880 активними клієнтами.

"Нашим клієнтам потрібен один партнер, який розуміє специфіку галузі та підтримує тісні зв'язки в технологічній екосистемі. Водночас він має створювати нові рішення, модернізувати інфраструктуру й забезпечувати її стабільну роботу в масштабах усього підприємства", – цитується у релізі генеральний директор і голова ради директорів Hitachi Digital Ананд Бірдже.

Передбачається, що Hitachi Digital створюватиме рішення для фізичного та цифрового технологічного стеків. Йдеться про нові цифрові продукти та можливості на базі ШІ, а також про модернізацію корпоративних систем клієнтів і забезпечення безперебійної роботи в масштабних проєктах.

У компанії наголосили, що реалізацію рішень забезпечуватимуть спеціальні команди FDE Forward Deployed Engineers – FDE, які працюють з партнерами по всьому світу.

Серед іншого, новостворена компанія забезпечуватиме галузеву експертизу в індустріальних вертикалях, пропонуватиме послуги, адаптовані до потреб бізнесу в період ШІ. Зокрема, йдеться про фізичний ШІ, роботу з даними та аналітикою, хмарну інфраструктуру та надійність систем, корпоративні додатки.

"Завдяки запуску Hitachi Digital компанія Hitachi еволюціонує у глобальну компанію цифрових послуг, здатну надавати end-to-end рішення як у сфері корпоративного, так і фізичного ШІ", – додав виконавчий віцепрезидент і керівник підрозділу Digital Systems & Services Sector компанії Hitachi Джун Абе.

Крім того, зазначається, що Hitachi Digital масштабуватиме бізнес через інвестиці у фахівців у сферах ШІ, даних і хмарних технологій а також розширюватиме партнерство і нові M&A угоди у технологічній екосистемі.

GlobalLogic, частина Hitachi Group, об'єднує фахівців у 23 країнах світу. В Україні має офіси у Києві, Харкові, Львові та Миколаєві. Центральний офіс GlobalLogic розташовано у Кремнієвій долині (США).

Hitachi Digital Services LLC – дочірня компанія японського концерну Hitachi, яка спеціалізується на цифровій трансформації, хмарних технологіях, аналітиці даних.