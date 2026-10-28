Мінцифри планує залучити інвесткомпанії до будівництва ШІ датацентру в Україні – очільниця

Міністерство цифрової трансформації України планує розширити суверенну інфраструктуру для штучного інтелекту (ШІ), залучивши інвестиційні компанії до будівництва великого дата-центру в Україні, повідомила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Наприкінці літа ми запустили так звану суверенну інфраструктуру, ми називаємо це АІ-фабрика. Це наш невеличкий датацентр, ми хочемо його розширити", – пояснила Ферчук під час конференції Technovation у межах Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) у Києві у вівторок.

За словами Ферчук, Мінцифри планує провести конкурс для інвестиційних компаній, зацікавлених у будівництві відповідного датацентру на території України.

Власна інфраструктура, за її словами, дасть змогу експериментувати не лише з фронтир-моделями, а й іншими моделями, які будуть обробляти відповідну інформацію.

"Це важлива частина суверенітету, в тому числі суверенітету у напрямку ШІ, і для бурхливого розвитку нам треба туди рухатися", – зауважила міністерка.

Також Мінцифри планує у січні 2027 року здійснити запуск у публічному форматі національної мовної моделі та корпусу даних, що реалізується спільно з мобільним оператором зв'язку "Київстаром".

Загалом говорячи про стратегію міністерства, Ферчук зазначила, що відомство продовжить розвивати державні послуги, а також працюватиме над поліпшенням інвестиційної привабливості "Дія City" для залучення українських та іноземних інвестицій.

"Коли говоримо про закордонні інвестиції, це і про вихід на міжнародні ринки", – додала міністерка.