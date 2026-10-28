Ворог активізував кібератаки на державний і комерційний сектори України із застосуванням ШІ – Мінцифри

Росія активізувала кібератаки на державний і комерційний сектори України із використанням інструментів штучного інтелекту (ШІ), які дають змогу швидше їх готувати та здійснювати, повідомила міністерка цифрової трансформації України Оксана Ферчук.

"Ворог зрозумів, що фізично знищити цифрову інфраструктуру не вдається, тому зараз активізувались кібератаки не тільки на державний сектор, а на комерційний сектор також. Це змінило дві речі принципові: атаки тепер набагато швидші, і вони готуються до них теж швидше", – наголосила Ферчук під час конференції Technovation у межах Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) у Києві у вівторок.

За її словами, Україна вивчає можливості застосування інструментів ШІ для протидії таким атакам.

Серед іншого держава планує інвестувати в кіберосвіту та розширення освітніх програм у закладах освіти, зокрема щодо роботи з моделями штучного інтелекту.

У державному секторі Мінцифри закликає колег завершити формування кіберкоманд упродовж найближчих тижнів, а бізнесу міністерка рекомендує насамперед забезпечити наявність фахівця або команди, відповідальних за кібербезпеку інформаційних систем.

Великим компаніям із великою кількістю користувачів та інформаційних систем Ферчук порадила проаналізувати, які професійні інструменти кіберзахисту використовуються бізнесами.

"Бо в сучасному світі недостатньо просто мати команду фахівців. Потрібно мати професійні інструменти, які підключаються до кожного комп'ютера вашого працівника і моніторять реальний стан вашого комп'ютера", – зауважила міністр цифрової трансформації.

Раніше у бліцінтерв'ю агентству "Інтрфакс-Україна" директор Департаменту кіберзахисту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Дмитро Пахольченко повідомляв, що Фахівцями CERT-UA у січні-вересні 2026 року фіксувались ознаки можливого використання технологій штучного інтелекту (ШІ) зловмисниками під час підготовки фішингових повідомлень, створення підроблених вебсторінок та розроблення програмного коду.

За його словами, попри відсутність окремого обліку, що стосується ШІ, практика роботи фахівців відомства свідчить, що зловмисники вдаються до інструментів ШІ значно частіше, ніж торік.

Про тенденцію застосування ШІ зловмисниками також зазначав в інтерв'ю агентству заступник міністра цифрової трансформації з питань кібербезпеки та хмарних технологій Віталій Балашов.

Зокрема він повідомляв, що окремі кібератаки, які спостерігає профільний підрозділ Security Operations Center ДП "Дія", можуть здійснюватися із застосуванням ШІ, який здатен підсилити як власне нападників, так і тих, хто протидіє їхнім атакам, дозволяючи швидше працювати, автоматизувати велику кількість процесів і збільшувати кількість одночасних дій.