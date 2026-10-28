"Київстар" придбав хмарного провайдера GigaCloud майже за $50 млн

Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV), материнська компанія найбільшого українського оператора зв’язку "Київстар", оголосила про придбання одного з провідних провайдерів хмарної інфраструктури в Україні GigaCloud майже за 2,28 млрд грн (майже $50 млн) з метою розширити можливості у сфері хмарних рішень для бізнесу.

"Поєднуючи ці сильні сторони з нашою телеком-інфраструктурою, масштабом роботи з клієнтами та інвестиційними можливостями, ми зможемо допомогти ще більшій кількості компаній модернізувати свої операції та розвивати потужніший технологічний бізнес для корпоративного сегмента", - цитуються у релізі слова президента Kyivstar Group Ltd Олександра Комарова.

Він додав, що відповідне придбання дозволить сприяти розвитку інфраструктури, яка необхідна Україні в довгостроковій перспективі.

Передбачається, що завершення угоди відбудеться після виконання стандартних для таких угод умов закриття.GigaCloud продовжить працювати як окрема бізнес-одиниця у складі Kyivstar Group Ltd., зберігаючи власний бренд і управлінську команду.

Серед іншого очікується, що засновники компанії надалі керуватимуть бізнесом.

Крім того, у результаті угоди не передбачаються зміни до чинних договорів із клієнтами, рівня сервісу чи комерційних умов.

"Разом із Kyivstar Group Ltd. ми зможемо прискорити інвестиції в інфраструктуру, розширити нашу ринкову присутність і надалі надавати послуги того рівня якості, на який розраховують наші клієнти", - зауважив у релізі генеральний директор та співзасновник GigaCloud Назарій Курочко.

Своєю чергою співзасновник GigaCloud Антон Хвастунов наголосив, що відповідна співпраця посилить можливості компанії масштабувати безпечні хмарні сервіси та надалі робити свій внесок у цифровий розвиток України.

У "Київстар" додали, що відповідна інвестиція розширить технологічні можливості оператора для корпоративного сектора, а також посилить подальші можливості компанії у сфері суверенної хмарної інфраструктури і дозволить розвиток сервісів на базі штучного інтелекту (ШІ), адаптованих до потреб українського бізнесу та державних установ.

Зазначається, що GigaCloud, заснована у 2016 році, станом на зараз обслуговує понад 1,8 тис. корпоративних клієнтів. Компанія спеціалізується на наданні відповідних сервісів бізнесу. Серед клієнтів компанії – агрохолдинг Kernel, "Нафтогаз" та ін.

У релізі мобільного оператора утчонюється, що згідно з неаудованою управлінською звітністю, у 2025 році компанія отримала близько $14 млн виручки та $4,7 млн EBITDA, що відповідає рентабельності EBITDA на рівні близько 34%.

"Очікується, що угода позитивно вплине на розвиток Kyivstar Group Ltd. Оцінка вартості угоди враховує темпи зростання GigaCloud, її експертизу у сфері хмарних технологій, лідерські позиції на ринку та очікуваний ефект від об'єднання бізнесів", - підкреслили в "Київстар".

Зазначається, що структура угоди включає $41 млн вартості придбання, до $4 млн відкладених боргових зобов'язань, також близько $3 млн виплат, пов'язаних із досягненням погоджених показників ефективності та до $2 млн компенсації капітальних інвестицій (CAPEX) відповідно до умов угоди.

Як повідомлялось влітку цього року, Антимонопольний комітет України дозволив ПрАТ "Київстар" набути контроль над ТОВ "Гігаклауд" – хмарним провайдером GigaCloud.

У червні 2025 році мобільний оператор запустив власний хмарний сервіс для українських користувачів Kyivstar Cloud, що доступний для малого, середнього та великого бізнесу, а також для організацій держсектору.

"Київстар" за підсумками першого півріччя 2026 року збільшив дохід на 29,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 28,9 млрд грн, у доларах – на 22,8%, до $662 млн. Чистий прибуток "Київстару" у цей період збільшився на 36,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 7,1 млрд грн, у доларах – на 28,8%, до $162 млн.