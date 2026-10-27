HIMERA та GomSpace Group запустили суверенний український супутник у рамках ініціативи OBRIA

Українська HIMERA та данська GomSpace вивели на орбіту OBRIA NANO, перший тестовий супутник майбутньої незалежної української мережі зв'язку, і вже розпочали його експлуатацію.

Як повідомляє розробник і виробник систем зв'язку HIMERA, супутник був запущений у межах місії SpaceX Transporter-18 1 жовтня 2026 року.

"Мета ініціативи – створити власну супутникову мережу, диверсифікувати канали зв'язку України та зменшити стратегічну залежність від зовнішньої інфраструктури. Наступний важливий етап – локалізація виробництва супутників і наземних терміналів в Україні. Це дозволить розвивати власні технології у сфері супутникових комунікацій і поступово нарощувати українські виробничі спроможності", – йдеться у повідомленні.